法漫畫家勒帕吉造訪烏克蘭 描繪眼中車諾比

2022台北國際書展3日下午在國際活動區舉辦「從車諾比到地獄中的地獄：圖像的紀實與創作」講座活動，邀請法國漫畫家艾曼紐．勒帕吉（Emmanuel Lepage）（左螢幕）透過視訊連線，向台灣民眾分享深入車諾比創作，畫下核災過後20年景象的經歷。中央社記者王飛華攝 111年6月3日

（中央社記者王寶兒台北3日電）36年前，烏克蘭爆發車諾比核災，法國知名漫畫家勒帕吉2008年造訪車諾比，看見這片被人們稱呼「髒了」的土地其實依然美麗，如今見到車諾比再受戰爭影響，讓勒帕吉格外難過。

艾曼紐．勒帕吉（Emmanuel Lepage）在台灣推出的作品包含車諾比遊記「那年春天，在車諾比」及圍繞燈塔守門人的故事「Ar-men地獄中的地獄：照亮布列塔尼死亡海域，阿曼燈塔的故事」。

勒帕吉今天以「從車諾比到地獄中的地獄：圖像的紀實與創作」為題，透過視訊對談媒體工作者廖芸婕，於台北國際書展分享紀實創作的甘苦談。

勒帕吉說，自己約在2008年受車諾比兒童基金會邀約，到烏克蘭內的村落生活3週，預計將遊歷描繪為圖像札記。出發前，他想像車諾比是死氣沉沉、陰鬱且昏暗的地方，甚至想像前往當地隨時都要戴手套、穿戴輻射偵測器，還不能吃當地食物等，「我想像只能用黑白色彩來表現車諾比，所以我帶的是炭筆、黑色墨水。」

結果勒帕吉到了當地，發現村莊洋溢的是孩童歡笑，還伴隨著音樂，和諧氣氛甚至讓他聯想起自己兒時生活的小村落，「這種奇怪的狀況是，我預設的情況跟當地感受完全不同，而現實又是否允許我們說這個地方是美好的呢？」

於是在「那年春天，在車諾比」中，勒帕吉更專注思索如何呈現他在車諾比生活的感受，他說，車諾比核災至今日來看仍是非常嚴重的災難，他不可能以客觀眼光看待，也沒想要自以為是地談論何謂真實，他所能做的，就是在書中描述當時事件如何發生，而他自己在當地生活的經驗，「反思我是誰、我又是在跟誰說話。」

勒帕吉1966年出生於法國布列塔尼，自16歲起便於多間法國地方媒體發表創作，至今曾獲法國安古蘭漫畫節ACBD大獎、布洛瓦漫畫節等漫畫獎項，累積逾30多部作品，領域橫跨插畫、漫畫、圖像遊記等，在歐美各國、尼加拉瓜、日本、南韓、中國等地皆有出版。

勒帕吉說，「那年春天，在車諾比」3年前終於翻譯成烏克蘭文出版，令他非常感動，因為書中所描繪的人終於有辦法以自己的語言去閱讀故事。

與此同時，烏克蘭所面臨的戰爭也令勒帕吉非常沮喪，他說，戰爭摧毀了他曾去過的地方，他和當初相遇的人們仍有維持聯繫，那些人也受戰爭極大影響，「很殘酷的是，車諾比已經接受核災那麼大的災難，還要遇到戰爭那麼殘酷的事情，這讓我很有感觸。」

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此外，勒帕吉今天在視訊過程也秀出自己外出旅行的速寫本，他分享，外出取材時除了速寫，他也會筆記下與人交談的關鍵字，這些都是他回家後構思故事所能使用的材料，「畫圖是在旅行中跟人拉近距離的方法，像是神奇的魔法，建議大家也可以嘗試。」

台北國際書展今年於現場也展出勒帕吉原稿展，「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐‧勒帕吉漫畫原稿展」即日起於台北世貿一館展出至6月7日。（編輯：張芷瑄）1110603