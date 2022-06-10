法國最大XR藝術節實體登場 台法人才深化合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

巴黎新影像藝術節今年台灣10件作品入圍，創下此展會最好成績。文策院邀請多位藝術家與業界人士於疫情後前往法國交流，許多藝術家都表示疫情後首次出國，珍惜此次機會並積極尋找靈感與合作可能性。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）台灣沉浸式創作內容人才輩出，國際表現亮眼。法國最大新影像藝術節9日舉行台法交流活動，邀請雙方產業人士出席。藝術節負責人表示，台灣藝術家令人驚豔，正積極推動深化合作。

第5屆新影像藝術節（NewImages Festival ）8至12日於巴黎展開，為虛擬實境（VR）、延展實境（XR）等沉浸式內容產業的指標性展會，全球頂尖創作者與產業人士都很開心能在疫情後實體齊聚會面。

新影像藝術節總監齊格勒（Michele Ziegler）親臨台法交流餐會致詞。她告訴中央社，一開始台法合作只有交換VR藝術家駐村，但因成果豐碩，目前已擴大至其他跨界媒體計畫，以擁有更多交流，例如「在藝術節之前整年間舉辦工作坊，好為駐村做準備，並在如何形塑產業等議題上有更多合作」。

她說：「感謝文策院，合辦台法XR人才交流計畫（XR Days），並派出代表團和法國產業人士見面；10月我們會倒過來，法方會到台灣與業界人士會面。」

與高雄電影節有多年合作經驗的新影像藝術節XR市場負責人勒瓦瑟（Elie Levasseur）說，「你們有很棒的人才，但需要一些VR產業的指引，這部分法國製作方可能幫的上忙，因為這裡產業比較有組織」。

2年前他是文策院沉浸式內容徵件的評委，驚訝地發現有很多法國計畫，「這是一個法國製作與文策院產業生態系良好合作的跡象，法方很有興趣和意願與台灣製作公司、藝術家合作」。

參展的全明遠是Funique VR的技術總監和VR攝影師，也帶著「時空膠囊VR攝影計畫」尋找更多發展可能。他表示，疫情以後第一次出國，很開心前來交流，「反饋都還不錯，他們對於台灣影像都覺得很震撼」。

他指出，來法交流的最大衝擊是「多元性」，「在台灣我們傾向以好壞評斷作品，但在這裡看到可能會被質疑美感或內容的作品，這讓我反省自己，也許應該試著接受更多元的作品」。

講到台灣VR產業的優勢，他坦言VR、XR仍很難商轉，台灣願意投入資金，國際很多創作者都羨慕有這樣的資源。他指出，除文策院推動藝術家國際交流外，高雄電影節也長期扶持，「才能讓台灣做出在國際間都算是高品質的好作品」。

狠劇場藝術總監周東彥為2021年XR Days的台灣藝術家之一，作品「霧中」去年更入圍威尼斯影展VR非競賽單元「特別選映」。

他表示，很久沒出國，感覺自己像海綿一樣正在吸取各種養分，也希望藉由交流，把結合VR與現場表演的作品延伸版帶到歐洲。

談到台灣沉浸式內容發展，周東彥分析，「好的事情是發現很多在台灣做的是與國際同步，甚至是超前的。大家對台灣作品有非常多認識，有的有去過台灣，有的非常希望來台灣參展、合作等」。

曾與台灣兩度合製VR計畫的Digital Rise執行長克雷恩（François Klein）說，「每次經驗都很充實愉快，在當地找到習慣電影製作的合作夥伴、技術人員、藝術家」。他告訴中央社，與台灣合製VR有很多優勢，包括藝術家豐富文化背景，「想像力相當豐富，讓人驚豔」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新影像藝術節也有競賽與商展遴選，日前公布的入圍、入選名單中就有10件台灣作品，再次創下台灣作品在此展會的好成績。

其中有4件台灣作品入圍主競賽（XR Competition），將自世界各地的11件作品競逐獎項；2件作品企畫入選「市場媒合會」（XR Development Market），爭取產業人士的資源挹注；還有4間公司獲選進入新單元「藝術展」（XR Art Fair），將帶著作品尋求更多國際發行與展演機會。（編輯：黃自強）1110610

新影像藝術節與文策院的台法XR人才交流計畫，除舉辦交流活動外，還有論壇、影展活動、參訪法國展覽與場域等。圖為9日餐會後高雄市電影館高雄VR FILM LAB、法國在台協會專員及台灣藝術家開講，分享自身經驗作品。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月10日

法國最大新影像藝術節8日登場，9日舉行台法交流活動，邀請雙方產業人士出席。文策院、高雄市電影館高雄VR FILM LAB、台灣當代文化實驗場（C-LAB）都派出代表前往，與法國業界人士會面。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月10日