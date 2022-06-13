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法國安錫動畫市場展展開 台灣館上線

2022/6/13 18:22
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（中央社記者王寶兒台北13日電）安錫國際動畫影展今天起登場，文策院針對市場展成立線上台灣館，包含甫獲法國新影像藝術節評審團特別提及獎的「紅尾巴」、尚在發展中的「魔法阿媽」續篇都是參展作品。

文化內容策進院院長李明哲今天透過新聞稿表示，除完整的作品之外，從故事源頭的繪本內容到具特色的3D模組素材等，也具有跨域改編與跨國合作的潛在商機，期待透過多方面布局，協助台灣不同領域的文化內容業者與全球產業開啟更多合作契機。

安錫國際動畫影展市場展每年皆能吸引上萬名業界人士參與。今年線上台灣館專攻市場展，由文策院邀請動畫特效協會合作，規劃共27家業者、近40件作品參展。

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參展作品包含導演黃心健的VR短片「輪迴」、王登鈺的短片「紅尾巴 EP.1」、張吾青的短片「我的阿婆是一顆蛋」、饒予安的短片「奢侈凡夜」等，長片則包含「2049＋絕處逢聲」及尚在發展中的作品「魔法阿媽 2－魔法小豆苗」等。

此外，文策院營運的素材共享平台「台灣數位模型庫」也首度參展，並另外邀請國內出版社參與大會Meet the Publishers單元，包含「達克比辦案」系列、「晴空小侍郎」、「門神寶貝」及「狐狸的錢袋」等皆是參展作品，透過推薦台灣文本，協助產業與國際合作，開發更多改編自台灣原創故事的動畫作品。（編輯：屈享平）1110613

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