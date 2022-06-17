金融界跳轉文化圈 盧俊偉當台漫救火隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文策院副院長盧俊偉在台經院期間，提出文化金融可以怎麼做等相關建議，卻被文化界友人虧，「不要只出一張嘴，來實踐給我們看」，因緣際會從金融圈跳轉文化界。中央社記者孫仲達攝 111年6月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張若瑤台北17日電）文策院副院長盧俊偉曾助兆豐金控建數據導向稽核內控，他在台經院曾提漫畫產業建議，被虧「別出張嘴，來實踐」，而成「騙殺台漫風波」救火隊。盧俊偉錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享如何從金融界跳轉文化圈。

身兼現任國安基金委員的盧俊偉，履歷攤開全是與金融性質相關的職務，他對「市場」的敏感度，源自於「魚販之子」的成長過程，「我家以前在台中豐原葫蘆墩圳上的市場賣魚」。

小學下課後都到魚市場寫功課，盧俊偉在大白天見過醉醺醺的酒鬼，也看到周遭的攤販沉迷賭博，在黑槍猖獗的年代還得顧好自家魚肚，「市場就是人生百態」，從來來往往的買客中，盧俊偉漸漸觀察出台灣經濟社會的縮影。

1990年之前，台灣製造業發達，台中工廠林立，因而僱用許多長工，「以前工廠是包三餐的，老闆或老闆娘會來買大量便宜的虱目魚或吳郭魚，好幾袋拎走」。還不到2000年，已出現大量工廠外移中國的現象，走進市場的普遍是小家庭或上班族，「他們沒時間處理魚鱗、魚鰓和內臟，會斤斤計較價格，想吃好又不願多付錢，還得幫忙殺好魚」。

後來盧俊偉北上唸書，哥哥接手父親的魚攤，沒幾年，上門消費的越來越多是移工，直到現在已成主力客戶，「他們吃最多的反而是蝦子」。受家裡做生意的影響，盧俊偉一度想從文學院轉商學院，旁聽了企管系、會計系，甚至傳播學院廣電系的課，都沒找到自己的志向，直到選修一門「台灣通史」。

「那個時候，我才知道，原來這塊土地上發生過白色恐怖和228事件。」盧俊偉想起那個午後，他搖搖晃晃的走出教室，感到一陣天旋地轉，直接跌坐在教學大樓前的台階發呆了2個小時，「我以前認識的到底是什麼世界？」

發現人的生命被政治結構宰制的盧俊偉，主動延畢1年輔修政治系，窩在圖書館把政治、經濟與社會等社科類的8成書看完，「想知道到底什麼人在玩我？要遵守誰的遊戲規則？力量是怎麼形成和運作的？」後來他順利考上政治所。

然而，現實世界裡，有一大部分是經濟行為，包含盧俊偉從小生活到大的「魚市場」，這些交易背後的法則與策略，更吸引他想深入探索。選擇主攻政治經濟學，盧俊偉2001年在台灣加入WTO（世界貿易組織）前，獲得日本交流協會的經費，與國內各大學研究生組團赴日交流，分析中國崛起對台日和世界的影響。

「與會的有議員與政府人士，他們對問題的每一個環節都討論十分詳細，一步一步推敲，雖然決策過程比較長，但卻很具體。」盧俊偉的對照組，是中國北京，也是他繼日本東京行後，拜訪的第2個城市，「知名大學老教授說的第一句話，竟然是：你們是台灣來的土著嗎？」後來聽上海的朋友說，北京只想政治，不談經濟，是個中心化的區域，讓盧俊偉留下深刻的印象。

在台經院工作期間，盧俊偉研究文創產業長達8年，他提出文化金融可以怎麼做，以及將文化內容「從作品變產品，從產品變產業」的建議，文化界的朋友於是虧他，「不要只出一張嘴，能做到嗎？來實踐給我們看」。真要撩下去嗎？盧俊偉做不出決定，跑到大稻埕的法主公廟擲筊，「可以的話，請給我2個聖筊」。就這樣，他從金融圈跳轉進文化界。

沒有適應期，盧俊偉馬上得處理網友發起漫畫迷一人一信陳情文策院的「騙殺台漫風波」，先找漫畫圈的友人證明自己的善意，接著與同仁一起確保預算編列，不解散「CCC創作集」編輯部並擴增人力，轉型讓民間出版社也能在平台上架作品，推出「付費閱讀、打賞」的交易模式。

此外，盧俊偉也負責執行了國發基金100億元的投資基金，推動民間企業一起來支持產業，「國家的投資只是工具，短期獲利不是最重要的，促成整個文化內容產業生態圈能更健全、物種多元，這才是我們的目的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在擔任兆豐金控獨董期間，盧俊偉如何建立數據導向的稽核內控、協助設「黑名單」資料庫？金融情報網又是怎麼運作的？這些內容將在17日「空中小客廳」（https://reurl.cc/d2g1oq）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/hgNiiZNkOYE）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110617