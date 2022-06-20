台中傑出演藝團隊授證 市府獎勵藝術品牌共度疫情

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2022年台中市傑出演藝團隊20日授證，今年共有12個團隊脫穎而出，兼具傳統、創新及在地等多元特色。中央社記者蘇木春攝 111年6月20日

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（中央社記者蘇木春台中20日電）2022年台中市傑出演藝團隊今天授證，今年共有12個團隊脫穎而出，兼具傳統、創新及在地等多元特色，市府希望透過獎勵計畫，輔導台中藝術品牌，共同攜手度過疫情難關。

台中市政府辦理傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫，今年邁入第25年，為文化部與地方政府長年重要合作政策，希望扶植台中市立案的演藝團隊，提升行政、行銷營運能力及專業創作水準，以協助長期發展。

今年計畫總計編列新台幣360萬元補助經費，共有12團入選，包括戲劇類6團、音樂類4團及舞蹈類2團，其中有2組新創團隊獲選，市府今天舉辦授證活動，希望一同宣傳台中藝術品牌。

文化局長陳佳君會中致詞時表示，市府長期支持表演藝術多元豐富的生態發展，近兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，去年推出表演藝術紓困PLUS，共通過142案計畫、挹注1000萬元的創作及表演經費。

陳佳君說，未來除持續支持創作計畫發表，也同步規畫進行場館串連、駐館計畫，及大台中表演藝術場館升級演出等，積極與團隊共同攜手度過疫情。

文化局說明，今年入選的團體，戲劇類6團包括九天民俗技藝團、金宇園掌中劇團、五洲秋峰園掌中劇團、刺點創作工坊、朝統龍獅戰鼓團、微笑唸歌團。

音樂類4團包括台中室內合唱團、台中藝術家室內合唱團、玎酉擊樂、台灣青年管樂團；舞蹈類2團有妙璇舞蹈團及純白舍Dance Lab。

文化局指出，今年持續成立演藝團隊輔導諮詢推動辦公室，針對團隊需求規畫一系列培力輔導機制，期盼讓團隊穩健成長；有關各入選團隊演出活動訊息，將陸續公告於台中市文化局網站。（編輯：陳仁華）1110620

台中市政府辦理傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫，20日舉辦授證活動，獲選的金宇園掌中劇團現場操偶演出。中央社記者蘇木春攝 111年6月20日