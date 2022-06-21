西班牙實體音樂節重磅回歸 台灣音樂人共襄盛舉

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西班牙巴塞隆納「春之聲」音樂節2至12日舉行，由右至左為九踢文化總監洪維寧、LÜCY、呂士軒和文化部駐西班牙代表處文化組組長張祐瑄於音樂節合影。（九踢文化提供、李品賢攝影）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年6月21日

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（中央社記者胡家綺馬德里21日專電）西班牙巴塞隆納6月兩大音樂節「春之聲」與Sónar，今年再次恢復實體舉辦，全球樂迷熱情參與。台灣音樂也不缺席，除了5度登上春之聲，更首度在Sónar獻技，增添音樂節的多元文化樣貌。

西班牙後疫情時代回歸正常生活，國際性音樂活動在夏天進入高峰期。

兩大指標性音樂節春之聲音樂節（Primavera Sound）和Sónar電子音樂節，6月在巴塞隆納接力登場，獲得全球樂迷熱情支持。文化部駐西班牙代表處文化組也賣力推介台灣優秀音樂人和藝術家前來參與盛事。

具有全球音樂市場影響力的春之聲，2至12日重返巴塞隆納盛大舉辦，超過500組樂團登台演出、50萬樂迷共襄盛舉。

今年是文化部第5度與音樂公司九踢文化合作，帶領2組曲風各異的音樂創作人，參加春之聲專業單元（Primavera Pro），延續台灣流行音樂在西班牙的熱度。

九踢文化總監洪維寧接受中央社專訪提到，今年春之聲觀眾反應熱情。金音獎「最佳嘻哈專輯獎」得主、饒舌音樂創作人呂士軒帶來的表演成熟，增加了音樂人自身對海外市場的信心。走夢幻流行曲風的年輕樂壇新秀LÜCY，展現創作才華，接續3場演出後，已累積跟場的樂迷。

後疫情時代帶領樂團出國巡演的感受，洪維寧坦言這是一趟很不容易的旅程，充滿挑戰與變數；面對歐洲物價上漲、巴塞隆納房源不足、返台後的隔離成本，都是壓力，「但能上路、能表演，看到觀眾的舞動和開心的臉，一切好像都很值得」。

以科技和創意聞名全球的Sónar電子音樂節，16至18日也在巴塞隆納登場，共吸引超過12萬人朝聖，其中70%為當地西班牙觀眾、30%為遠道而來的國際觀眾，是創辦29年以來參與觀眾第2多的一屆。

今年是Sónar首度與文化部合作，由耕耘科技藝術及電子音樂領域的新媒體藝術家吳維佳（veeeky），代表台灣站上傳奇的Sónar舞台，演出作品「北冥姣麗」。

吳維佳的表演作品圍繞著當代社會與科技技術的思考，「北冥姣麗」是一個後人類世代的傳說，展現微個體的自我與科技交涉的冒險過程，搭配3D視覺影音背景演出，並呈現許多台灣元素，帶給觀眾奇幻的電音體驗。

關於這次呈現的作品，吳維佳向中央社記者表示，有許多內容深根於她生長城市的文化，因此也帶來比較具象的視覺採樣。而Sónar表演場地的聲音設計非常精細，為現場觀眾帶來層次豐富的感官經驗。

她說，這次出國表演除了趁機看了許多精彩的表演，音樂節在後疫情時期恢復舉辦，遇到許多策展人、音樂廠牌、音樂人，「實體交流更加可貴」。（編輯：陳惠珍）1110621

饒舌音樂創作人呂士軒在西班牙巴塞隆納「春之聲」音樂節的表演，獲得觀眾熱情回應。（九踢文化提供、Hara Amorós攝影）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年6月21日

樂壇新秀LÜCY在西班牙巴塞隆納「春之聲」音樂節共有3場演出，展現創作才華。（九踢文化提供、Hara Amorós攝影）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年6月21日

新媒體藝術家吳維佳（veeeky）代表台灣首度站上西班牙Sónar電子音樂節舞台，演出作品「北冥姣麗」。（吳維佳提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 111年6月21日