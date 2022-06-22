催生台北文學館 百位文化人接力「城事提案」

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）理想中的台北文學館將會呈現怎樣的形貌，6月27日起將由百位文化人接力提案，以「台北文學館之想像與實踐」為題展開討論，共繪台北文學藍圖。

根據文訊雜誌今天發布新聞稿，由台北市政府文化局、台北市文化基金會主辦，台灣文學發展基金會策畫執行的「共繪台北文學藍圖－百位文化人的城事提案」活動，27日起將於張榮發基金會大樓地下2樓正式展開。

活動邀請和碩董事長童子賢，文化人鍾永豐、張鐵志、鄧小樺，作家張曼娟、張貴興、朱天文，廣播人馬世芳、蔡詩萍、朱國珍，出版人王榮文、郝明義、林載爵、趙政岷，學者陳芳明、廖咸浩、單德興等百位文化人參與，以「台北文學館之想像與實踐」為題展開討論，倡議、催生台北文學館，並作為未來台北文學館經營方向參考。

邀請名單擴及香港文化人，如陳國球、鄧小樺、廖偉棠等人；馬華文學作家與研究者，如李有成、張貴興等人。前者以倡議香港文學生活館案例提出有力建議；後者以留學台北經驗、台灣出版的影響力，延伸台北作為文化城市的軟實力。

活動場次詳見「文訊」臉書粉絲專頁。（編輯：張雅淨）1110622