「來雲門嘻哈」跨界課程練舞功 開發創意不設限

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）當街舞加現代舞，當Hip hop碰上太極，雲門劇場「來雲門嘻哈」跨界課程練舞功，吸引了近50名民眾報名，7月3日將舉行成果發表派對，感受舞者相互激盪分組編創的新作。

雲門劇場今天發布新聞稿表示，「來雲門嘻哈」攪動現代舞和街舞的交流，4天課程集結雲門舞者及兩大嘻哈舞團 MANIAC、BOOGNATION，和當代舞蹈創作者林祐如、劉彥成、楊乃璇等師資，營隊中也加入舞蹈歷史與劇場技術等課程，讓舞蹈不設限，更顯樂趣。

共同策展人BOOGNATION主理人田一德在課程後表示，報名民眾橫跨9歲到64歲，在營隊裡看到不同的身體有不同的文化與訓練方式，這是「來雲門嘻哈」的初衷之一，「互相學習多元舞風不僅好玩，也是保持跳舞熱忱的一種方式。」

Popping背景的吳君毅分享，過去跳街舞注重音樂拍點，雲門舞者帶領的太極導引和現代舞課卻提到動作不一定都要對在拍點上，透過呼吸也可以完成跳舞的韻律感，讓他印象深刻。

17歲的易志優從小學習芭蕾與現代舞，面對沒有碰過的街舞以不同的動作發力方式，一度讓她覺得手腳不聽使喚，經過這次的吸收學習，很期待讓未來創作有新的元素。

跳 Hip hop 的李羿萱深刻感受打破舞風界線、融合的可能性。「街舞老師們與雲門老師風格互相融合，已經沒有在分什麼類型的舞蹈，只要有想像力，所有東西都可以連結在一起。」

雲門也邀請編舞家楊乃璇、劉彥成與黑妹及田一德傳授街舞與當代舞蹈編創的個人經驗，楊乃璇鼓舞創作者「做創作要一輩子與別人的質疑共處，別想太多，專注在自己。」

7月3日「來雲門嘻哈」派對呈現過程中，營隊舞者必須挑戰在4天課程內揉合課程所學，帶著分組編創作品跳進雲門劇場。派對也邀請街舞派對御用 DJ SOULYUU，以及2021年台大盃熱門舞蹈大賽總冠軍得主新生代舞團ㄎㄨㄢˊ擔任演出嘉賓。

「來雲門嘻哈」派對將於7月3日在淡水雲門劇場登場，歡迎喜愛舞蹈的民眾到雲門劇場同樂。（編輯：屈享平）1110628