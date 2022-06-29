台灣原創角色IP 前進日本授權市場展會

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日本內容商務綜合展29日起於東京國際展覽中心登場，展會中，「日本授權展」是日本最大的授權專業市場與全球領先的授權產品市場之一，今年台灣館主題為Taiwan Content Island，評選出10個原創角色，作為台灣館的商務主推作品。（文策院提供）中央社記者王寶兒傳真 111年6月29日

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（中央社記者王寶兒台北29日電）日本內容商務綜合展今天起於東京國際展覽中心登場，除有64個台灣IP集結為台灣館外，文策院也在大會先端技術展展出科技、文化跨域製作作品，打開潛在合作商機。

「內容商務綜合展」（Content Tokyo 2022）參與對象涵蓋全球授權商、製造商、零售商及經銷商，包含媒體、娛樂、企業廣告、營銷部門等產業人士。展會中，「日本授權展」是日本最大的授權專業市場與全球領先的授權產品市場之一，今年全球國境開放，大會評估，今年買家人流將超過3萬人。

今年台灣館主題為Taiwan Content Island，由文策院和台灣角色品牌授權協會合作，邀請製作電視動畫「原子小金剛」的AIC動畫公司總裁三浦亨、曾任「藍色恐懼」的動畫製作人井上博明、遠東三麗鷗公司代表取締役社長東山靖、日本「映畫秘寶」雜誌主編高橋信之等人，在展前組成國際評審團，評選出10個原創角色，作為台灣館的商務主推作品。

10個原創角色包含BOUNCE、LAZY MARU、小黃間（little yellow studio）、米米（MiMi）、狗與鹿（MYDEERDOG）、達克比（Duckbill）、麻吉貓（majimeow）、KURORO 宇宙探查隊（Kuroro Space Cat）、滷沙沙（LUSASA）及灣A麻吉（TAIWANIMAL）等。

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文化內容策進院院長李明哲表示，去年展會促成許多國內業者與日本代理商簽約、出版代理及日本動畫公司投資等商務實績，文策院延續這股台日IP合作熱潮，在今年初與日本千葉電視台合作，首度推出以台灣角色與原創動畫為主題的特別節目。

李明哲表示，另外在文策院設立的Taiwan Comic City線上台漫推廣網站，已擴大建置日文試閱內容，協助國內文化內容業者在日行銷，在單次性地參與展會活動之外，更能全面性深耕日本當地市場。（編輯：張芷瑄）1110629