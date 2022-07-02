第20屆台新藝術獎頒獎 人力飛行劇團2作獲大獎

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）第20屆台新藝術獎揭曉，年度大獎由人力飛行劇團「感傷旅行」獲獎，表演藝術獎則由身體氣象館、人力飛行劇團「王子．哈姆雷特」獲獎。

視覺藝術獎由李亦凡「不好意思…請問一下這個怎麼打開」獲獎。今年得獎的二個表演作品，演出場地都是在2021年甫整建後重新開幕的牯嶺街小劇場，其中「人力飛行劇團」首次獲獎，即分別以獨立創作及與「身體氣象館」共同製作奪得年度大獎及表演藝術獎兩大獎項，為台新藝術獎以及台灣小劇場寫下新紀錄。

「年度大獎」由人力飛行劇團「感傷旅行（kanshooryokoo）─當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞」獲獎。導演黎煥雄以詩與散文的語境，透過崔台鎬的單人演出，牯嶺街小劇場空間的縱深延展，交融出一場戲劇、文學及政治的辯證之作。

黎煥雄上台領獎時哽咽，情緒激動，他說20年的台新藝術獎他有入圍過4、5個作品，「我都已經覺得心滿意足，沒有想到有一天要拿到這個獎。」黎煥雄說這部作品是一個從沒有辦法完成的狀態衍生出來一個完整的完成，也因此有很多遺憾，「但是人生本來就是這樣，感傷跟遺憾驅動我們走更遠的路。」

黎煥雄說他沒有感謝名單，只有「虧欠名單」，「虧欠我在天上的爸爸、媽媽還有家人，虧欠用青春然後鼓動我開始這整個生涯的、已經不存在的河左岸劇團，虧欠我現在最親愛的、還在努力向上的人力飛行劇團。」黎煥雄也希望大家關注作品主角陳映真，「藝術跟文學應該超越所有立場。」

「視覺藝術獎」由影像與新媒體藝術家李亦凡於2021年亞洲藝術雙年展作品「不好意思⋯請問一下這個怎麼打開」獲獎，他以遊戲引擎為創作工具，創造出幽默卻具議題探討性的影像敘事手法，作品以獨樹一格的黑色幽默，回應數位時代基因及其變異的記憶。

李亦凡領獎時表示，「我自己是非常意外，感謝台新藝術獎給我的肯定。」李亦凡表示，從2019年開始，他做電腦動畫做到很痛苦，於是想辦法讓做這件事情變得更快樂，至少對我自己來講，可以做得更開心。」

表演藝術獎由身體氣象館及人力飛行劇團共同創作，在牯嶺街小劇場演出的獨腳戲「王子‧哈姆雷特」獲獎，評審團認為「王子‧哈姆雷特」以演員暨編劇楊奇殷的獨腳戲詮釋哈姆雷特，帶入台灣318佔領運動，辯證思索反叛者種種抗爭的信仰、幻滅及其已被部署的權力處境。

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楊奇殷領獎時表示，謝謝人力飛行劇團跟導演王墨林給的機會，未來他的作品會以關心厭世代主題為方向，「我很喜歡哈姆雷特，未來也希望可以做更多不同版本包括視覺與舞蹈甚至影像的哈姆雷特。」

今年決選委員由鄭慧華擔任決選主席、提名觀察團代表龔卓軍、汪俊彥，以及外聘委員張小虹、高重黎、張啟豐、林怡華等7人組成決選團，歷經2天馬拉松式會議的密集討論，3大獎項得主脫穎而出。年度大獎獎金新台幣150萬元，視覺藝術獎及表演藝術獎獎金分別為100萬元。（編輯：謝雅竹）1110702