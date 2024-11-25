2026威尼斯雙年展台灣館 藝術家李亦凡代表參展

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）第60屆威尼斯國際美術雙年展台灣館作天閉幕，台北市立美術館今天表示，下屆雙年展將由藝術家李亦凡代表參展。

根據台北市立美術館發布新聞稿，提名委員會指出，李亦凡擅長以遊戲引擎或自製的影像工具為方法，遊走在影像、鏡頭、物件、場景與裝置間，作品兼具議題性且視覺風格獨特，透過數位影像與實體物件的併置，可望為台灣館帶來更多層次的呈現。

新聞稿指出，李亦凡曾榮獲洪建全基金會「銅鐘藝術賞」、「金穗大獎」、「台新藝術獎」與「高雄獎」；曾參與日本東京NTT InterCommunication Center（ICC）的2024一年展「非常迫近的遙遠」、美國紐約雕塑中心「小世界影院」等國際展覽，以及2023台北雙年展「小世界」、2021亞洲雙年展「未至之城」、2020台灣美術雙年展「禽獸不如」等重要國內展覽。

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新聞稿指出，李亦凡長期關注及探索在當代科技的推進之下，數位影像創作的不同途徑與相關影像工業的技術性問題。近年來，藝術家將過去累積的動畫敘事體，轉化為具有強烈場面調度特質的劇場性影片，並佐以黑色幽默的語詞或圖像組裝，敏銳地呈現網路化社會中的訊息雜度、身體以及心理騷動。

第61屆威尼斯國際美術雙年展預計於2026年4月舉辦，隨著參展人選的出爐，李亦凡將透過當代敘事語言，為資訊與影像爆炸的數位時代，提供更多深具啟發性的另類思考。（編輯：張雅淨）1131125