茶農子弟畫說烏龍茶故事 漫畫異人茶跡迎完結篇

（中央社記者王寶兒台北8日電）台劇「茶金」回望台灣茶產業風光年代，漫畫家張季雅則以作品「異人茶跡」，回溯百年前將台灣烏龍茶推向世界舞台的推手，自2010年連載至今，今年迎來完結篇。

張季雅出身嘉義梅山的茶農人家，將茶當水喝、在茶園間奔跑玩耍，是她自童年熟悉的日常。但張季雅向中央社記者表示，其實自己在創作「異人茶跡」前，對茶並不是很了解，直到2010年和CCC創作集編輯合作，將台灣茶產業文史轉譯為漫畫，才漸漸知道茶的歷史。

張季雅說，因為在茶園成長，在畫「異人茶跡」自然多些優勢，對茶園景色熟悉外，還有長輩可以詢問，「像我就會問我爸爸茶要做幾天、曬多久之類的，讓我爸爸有時很困惑，是要畫漫畫，又不是要做茶，但他們都很尊重我的創作。」家中還有長輩看了她的漫畫，要張季雅「下次畫我們家的故事！」

「異人茶跡」以2名百年前一前一後來到台灣的異鄉人為主角，他們分別是英國商人陶德，還有來自福建的李春生，他們以北台灣為基地，一步一步開創台灣茶產業繁盛歷史。最終章漫畫本月出版，故事以1872年為背景。

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CCC創作集主編温淳雅同時是「異人茶跡」責任編輯，温淳雅表示，張季雅擅長呈現故事角色、心境轉變，CCC創作集當年以外來者之姿融入台灣漫畫環境，以台灣為題材的創作相對少，有機會能和不同創作者開創不同題材，是非常幸運的，漫畫最終章停在陶德和李春生的人生一個段落，希望能成為讀者繼續挖掘他們故事的契機。

張季雅表示，連載超過10年以來，她一直擔心自己無法畫好、畫完這個故事，無法給當年願意關注台灣漫畫至今的讀者一個交代，「畫了12年，終於完結了。很多讀者問我會不會捨不得，但比起捨不得，心裡更接近是鬆一口氣。」如今能完成作品，並交給讀者閱讀，她非常開心。（編輯：陳政偉）1110708