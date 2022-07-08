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【空中小客廳S2E15-2｜我們的魔幻時代】黃信川談觀旅：讓經濟在移動產生新動能 沒文化旅遊失去靈魂

2022/7/8 19:50（7/8 20:05 更新）
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雄獅旅遊董事總經理黃信川認為，疫情釀造出未來「慢生活」趨勢。中央社記者張皓安攝 111年7月8日
雄獅旅遊董事總經理黃信川認為，疫情釀造出未來「慢生活」趨勢。中央社記者張皓安攝 111年7月8日
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■「我們的魔幻時代」系列專題五：（觀旅篇）「慢」是未來生活價值

主持人：張若瑤
與談人：黃信川／雄獅旅遊董事總經理

主題：生活，怎麼玩

農業時代的旅遊團，是1天要排8個景點，每處只停留30分鐘的走馬看花，出門就是要「夠本」；工業與製造業興起，「休息是為了走更長遠的路」，旅遊團1天排超過4個景點會被罵「我們是來玩，不是拼命」。

商業社會成主軸，政府開始推行「週休二日」，尤其在1995年至2005年，1天只去1個景點，或3天都待1個地方也沒關係，獨棟的Villa遂變熱點……，接著網路時代的「自由行」，與近10年掀起的「主題遊」風潮……，台灣觀旅業經過這5個主要時期，在疫後又會進入何種狀態？當「快」已是生活基本款時，「慢vs.釀」會是另一種更有價值的體驗嗎？

Web 2.0的年代，他們自「忠孝復興站」拓展實體店面，月租百萬元，但未曝光的營業額竟逾5000萬元；遇上世紀大疫後，80多家旅行社「以減法取代加法」僅剩20多家店；與「病毒共存」的節奏才剛開始，Web3.0帶來的挑戰又是什麼？

「生活就是旅遊，旅遊就是生活。」過去黃信川覺得自己做觀光，後來慢慢理解使命應是「 讓經濟在移動中產生新動能」，從揮揮旗子帶著大家走逛，變成在地方創造價值，「沒有文化歷史，旅遊是失去靈魂的」。

後製團隊：中央社
影音中心剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」；5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」；6月聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值」。

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