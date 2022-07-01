【空中小客廳S2E14-2】許常德談愛：婚姻是你做什麼它像什麼 要讓喜歡與時俱進

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資深音樂人許常德結婚將近30年，卻認為「婚姻制度」在未來即將消失。中央社記者裴禎攝 111年7月1日

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主持人：張若瑤

與談人：許常德／資深音樂人、作家

主題：愛的QA，為誰解答？

「爸爸是缺乏被好好資訊教育的身份。」許常德當父親後才理解，這個角色常為了把家撐起來，與孩子相處的時間是最少的，因而內心產生虧欠感，卻又想用物質彌補。在女兒國小四年級，許常德就拱手讓出教育決策權給老婆，「家裡和諧最重要」。

結婚將近30年，卻提倡「廢除婚姻制度」，兩個現象讓許常德相信，這件事在不久的將來會消失……。「婚姻是必經之路？」許常德認為，不管重視哪種觀念，都需要與時俱進，否則會與下一代產生鴻溝，而只有獨裁世界才用「規定」教育社會大眾。

伴侶嘮叨不停，情緒總處於爆炸邊緣，此刻溝通卻不一定是最好的方式，為什麼？還有，對於一個有家室的男人，「陽痿是好處多於壞處的病」，真的嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯 ｜ 文字：張若瑤

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