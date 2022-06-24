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【空中小客廳S2E13-2】電子時報黃欽勇：我想組團去東南亞 完善台灣電子業生產體系

2022/6/24 19:32（6/24 19:40 更新）
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「DIGITIMES電子時報」社長黃欽勇，希望能組科技顧問團去協助東協與南亞的新興國家， 建立一個跟台灣可以高度合作的電子工業生產體系。中央社記者洪凰鈞攝 111年6月24日
「DIGITIMES電子時報」社長黃欽勇，希望能組科技顧問團去協助東協與南亞的新興國家， 建立一個跟台灣可以高度合作的電子工業生產體系。中央社記者洪凰鈞攝 111年6月24日
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主持人：張若瑤
與談人：黃欽勇／《電子時報》社長、資策會第4任MIC主任

主題：見證時代的興衰與變遷

台灣該如何保留自己的核心價值？我們的半導體在全世界地緣政治，可能扮演的角色是……？它的風險與機會又來自那裡？在黃欽勇眼中，1980年前後出生的這一代，開始面對接班問題，「他們需要幾年以後才能當家作主？」

「我們不要年輕人來聽話，而是當他們知道產業需求後，找自己的方法解決問題。」黃欽勇為何對「網紅」現象感到遺憾？那是有社會價值的工作選項嗎？

另外，以往台灣媒體市場的收入約500億元，250億元（50%）被電視台拿走，150億元（30%）歸報紙，雜誌可能有75億元（15%），其他類尚能賺25億元（5%）。但現在既有的500億元中，至少有350億元（70%）被網路大公司（FB、LINE、Google）拿走，純粹的媒體收入只剩下150億元（30%），卻在「辦活動、辦展」這件事上額外長出200億元收入。黃欽勇認為，未來的媒體已非傳統媒體，「生態在改變，大眾媒體的時代可能消失了。」

人生若有未盡之事，黃欽勇希望能組科技顧問團去協助東協與南亞的新興國家，「 建立一個跟台灣可以高度合作的電子工業生產體系」，為什麼？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 ｜ 文字：張若瑤

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