鵝肉麵、木可柯駐攤 聖地牙哥漫畫展台灣館登場

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（中央社記者王寶兒台北21日電）國際動漫盛事聖地牙哥國際漫畫展今天起登場，今年台灣館以「翻滾吧！台漫」為主題，邀請圖文創作者鵝肉麵及漫畫家木可柯擔任駐攤藝術家，主題網站也推薦33部台漫作品。

鵝肉麵於2021年出版圖文創作集「Crispy Fried ABC鹽酥英語：讓你的英語能力四分五裂」，曾登上金石堂、博客來銷售排行第一，擅長以無俚頭敘事法，將日常瑣事創作成生動有趣的故事，YouTube頻道擁有20萬訂閱。本次獲邀參加官方講座，將分享圖文創作及頻道經營的秘訣。

木可柯曾獲多個獎項，包括CCC原創漫畫暨劇本創作競賽頁漫組評審特別賞、巴哈姆特ACG創作大賽漫畫組銀賞、青文無限誌原創漫畫大賞入圍等。近期獲選為2022-2023年法國安古蘭國際漫畫暨影像城駐村藝術家，也曾與雷丘律師合作多部短篇漫畫。

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除此之外，文化部駐洛杉磯台灣書院也攜手文化內容策進院推介Taiwan Comic City主題網站，呈現14家出版社、33部台灣漫畫作品及10部有聲漫畫短片。

文化部駐洛杉磯台灣書院今天透過新聞稿表示，歷經2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，聖地牙哥國際漫畫展今年再度恢復實體辦理，觀展人潮及參展盛況備受各界期待。台灣館在活動期間將舉辦漫畫家駐點簽名及多項抽獎活動，期待藉由實體交流，讓來自世界各地的動漫迷認識台漫的獨特魅力。（編輯：陳政偉）1110721