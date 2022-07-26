故宮南院展國寶 康熙御書「萬世師表」真跡

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故宮南院人氣國寶展26日起展出清康熙皇帝御書「萬世師表」，此作下筆沉著穩重，線條厚實質樸，文化部於2019年指定為國寶。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月26日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）故宮南院人氣國寶展今天起展出清康熙皇帝御書「萬世師表」，此作下筆沉著穩重，線條厚實質樸，1988年由孔子第77代嫡長孫孔德成捐贈故宮，文化部於2019年指定為國寶。

故宮南院今天發布新聞稿表示，配合孔子誕辰及國慶日，故宮南院人氣國寶展自今天起，展出清朝康熙皇帝御書「萬世師表」及肉形石、掐絲琺瑯太平有象、金鑲寶石萬壽如意、乾隆粉彩福祿壽葫蘆瓶、萬年青盆景等富含吉祥寓意器物展件。

策展人國立故宮博物院書畫文獻處副研究員童文娥告訴中央社記者，歷代君王以孔子為師的不乏其人，但以皇帝名義贈匾並懸掛於孔廟大成殿，則是由康熙首開先例；康熙23年（西元1684年）南巡，親至山東曲阜孔子故居，賜御筆「萬世師表」榜書，懸於大成殿中；翌年並下詔摹搨此匾，頒給天下文廟，「萬世師表」四字因而成為孔子的最佳代稱。

童文娥說，「萬世師表」展幅寬405公分、高120公分，是目前各地孔廟康熙御筆賜匾的原蹟，1988年由孔子第77代嫡長孫孔德成捐贈故宮，文化部於2019年指定為國寶。此作下筆沉著穩重，力道均勻，收筆利落爽快，墨色層次清晰，結字端正嚴謹，線條厚實質樸，充分展現康熙皇帝崇尚儒學及勤習書法的努力與成就。

策展人國立故宮博物院器物處助理研究員張志光指出，本檔器物以「平安如意、太平有象」為選件主軸，6件展品取其造型與紋飾的吉祥寓意或諧音，組合出吉祥如意、太平有象、萬年長青、福壽綿延、國富民豐、松鹿長春等意涵，為國家生日及故宮院慶獻上美好祝願。

故宮南院表示，此次國寶展「萬世師表」展期至10月2日，「肉形石」展至10月30日，其他展品展至112年1月29日止。

另外，7月31日邀請博理基金會研究員羅啟倫講述「清代帝王御匾的書法、工藝與文化觀察--從故宮藏康熙榜書萬世師表談起」，帶觀眾一窺御匾的箇中奧秘。（編輯：謝雅竹）1110726