林麗珍顛峰之作「觀」 藉舞蹈傳遞大地神話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北26日電）無垢舞蹈劇場「觀」重製演出，編舞家林麗珍藉鷹族預言傳遞大地警語，觸動人們感受心靈風景。今天在記者會上演出片段，國家戲劇院大廳突然變成道場，用儀式性的緩慢速度傳遞了片刻平靜。

林麗珍在宣告記者會上表示，創作「觀」時看到基隆老鷹與高山，在在都告訴大家環境在變，美麗風景悄悄走了，不知道何時再回來，「希望大家看戲之後，能有所感受，每個人能用自己微薄的力量再喚回某些東西。」

繼「醮」講人鬼萬物生滅榮枯的淒然、「花神祭」洞見人與自然神靈間的連結後，林麗珍醞釀9年，完成「天、地、人三部曲」的終章「觀」。「觀」延續無垢「儀式劇場」的風格，以舞作與常民文化體驗加入宗教儀式、集體記憶和神話寓言，展現神性、人性、魔性共存一心的掙扎。

林麗珍表示，「觀」再登國家戲劇院舞台，除了撫慰人心，觀眾更可看見無垢舞者們長年在海內外巡演，身體語彙更加成熟，情感層次也愈見豐富，這次演出更加精修，讓舞者貼近大地的靈魂，展現土地的脈動。飾演白鳥的首席女舞者吳明璟動作精緻，刷上白色底妝的上身全裸，面孔與眼神更直入人心，充滿力量。

「觀」也用許多物件表達對環境保育議題的關懷，有一顆顆來自喜馬拉雅山的卵石成了古老記憶的傳承，金黃稻穗是對大地的禮讚；舞者身上則是老文化所流傳下來的服裝、繡品、飾物等，在重新排列組合之下發展出了獨特的生命面貌。

林麗珍也特別將祈福稻穗送給國家兩廳院藝術總監劉怡汝。劉怡汝表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，希望觀眾與藝術家重回劇場，她想起日本靜岡縣舞台藝術中心總監看完「觀」的感想，認為這齣舞作帶來了久違的安定感，「這正是為什麼現在要看這齣舞作的理由。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2009年「觀」在國家戲劇院首演之後，接連受邀至香港文化藝術節、巴黎夏佑宮國家劇院、法國里昂舞蹈之家、法國亞眠文化中心、巴西艾爾法劇院、俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節等重要國際場館演出，當時法國費加洛報也盛讚：「無垢舞蹈劇場施展魔法，透過沉緩的步伐，萃取另一個世界的呼吸。」

無垢舞蹈劇場「觀」將於8月19日到21日演出，地點在台北國家戲劇院，9月17日及18日在高雄衛武營國家藝術文化中心，10月15日及16日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張雅淨）1110726