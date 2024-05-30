兩廳院夏日爵士22年 「台味爵醒」翻新台語經典

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）每年夏天樂迷引頸期盼的「兩廳院夏日爵士」活動，今年邁入第22個年頭，將於8月起推出「台味爵醒」及多檔國內外爵士名家演出節目， 廣邀樂迷共享音樂盛宴。

「兩廳院夏日爵士」活動宣告記者會今天在兩廳院舉行，國家兩廳院藝術總監劉怡汝致詞表示，兩廳院在22年前把爵士樂演出搬上國家音樂廳，就是希望能邀請更多觀眾，獲得更多元的聲音感動。正因為爵士樂開放、包容的特性值得被大家聽見，這個20年前的目標，至今仍然沒有改變，未來也將繼續往前。

劉怡汝表示，這些年來見證許多國外大師級樂手，也欣喜爵士樂在台灣蓬勃發展，這些優秀的樂手們，未來將持續陪伴一起發掘更加多元的聲音，探索更多不同的可能性。

「台味爵醒」節目邀請薩克斯風演奏家蘇聖育擔任製作人，與5名樂手重新詮釋「滿面春風」、「燒肉粽」、「港都夜雨」和「思慕的人」等不同年代的經典台語歌曲旋律。

蘇聖育致詞表示，台語歌謠是他小時候的回憶，他在學習爵士樂時發現，學音樂不只是學音樂，而是學背後的文化，希望可以用爵士的方式把台灣的文化傳承下去。

根據兩廳院提供新聞稿，「兩廳院夏日爵士」今年有多組重量級爵士名家及樂團來台，包括生於墨西哥、擁有8座葛萊美獎的鋼琴家阿圖羅．奧法里爾（Arturo O'Farrill），將率領三重奏來台演出。

另一名葛萊美獎常勝軍泰倫斯．布藍查（Terence Blanchard），曾多次與名導史派克．李合作電影配樂，本次將與他親手創立的電氣五重奏（E-Collective），以及海龜島絃樂四重奏（Turtle Island Quartet）合作演出。

今年是傳奇樂手艾靈頓公爵（Duke Ellington）逝世50週年，小號演奏家兼製作人魏廣晧率領夏日爵士節慶樂團，透過「親愛的艾靈頓」向已故大師致敬，由美國知名小號手麥可．摩斯曼（Michael Mossman）擔任音樂總監、編曲。

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「2024台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對」今年將邀請爵士長號演奏家王于維的「Michael Wang六重奏」，演奏充滿活力的原創爵士；鋼琴家Musa明馬丁的R&B All Stars帶來拉丁靈魂音樂；金曲獎得主壞特？te與現場樂團展現跨越復古、迷幻和Chillhop的療癒嗓音。

此外，兩廳院另舉辦6場「路易斯．阿姆斯壯先生，您好！」親子說故事活動，帶領大小朋友認識這名著名的爵士樂之父。（編輯：陳政偉）1130530