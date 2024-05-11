兩廳院孩童陪伴服務 1年千場父母安心看演出

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）國家兩廳院推出全新預約制「演出中孩童陪伴服務」，兩廳院4廳所有節目觀眾都可以使用，每場限額10名，收費新台幣500元，估1年開1千場，讓孩童照顧者可以安心觀賞表演藝術。

兩廳院過去僅限主辦節目場次提供這項服務，今年首次擴大到所有外租節目，年度可預約服務場次預估約為1千場。截至113年第1季已開班8場，未來3季如何開設到千場，兩廳院表示去年開設場次達1078場，期待這項服務能推廣出去，讓更多孩童照顧者能夠放心享受表演藝術。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院以「全齡」角度為出發，思考如何讓親子有更多接近劇場機會。她發現許多照顧者受限於缺乏安心照顧孩童環境，時常面臨育兒與興趣之間抉擇，兩廳院希望打造更為包容友善環境，讓照顧者有機會重拾進劇場愛好。

基於使用者付費，每名孩童收費500元，每場滿3人就會開班。兩廳院說明，500元的標準是參考消費者可以負擔金額及相關服務市場價格制定，服務成本包含師資、現場人力、空間及設備建置、課程設計及教材費用等。

根據兩廳院新聞資料，兩廳院過去已推出主辦節目在演出期間幫忙照顧幼童服務，並延聘具戲劇、幼教經驗專業師資，帶領孩童在照顧者觀戲期間進行互動遊戲、繪本導讀、劇場禮儀、戲劇練習等相關課程，讓照顧者安心看戲。

劉怡汝表示，根據過往經驗，很多孩童從一踏入陌生羞澀，到離開前的活蹦亂跳；甚至有孩子依依不捨，希望家長可以晚點再回來接送，「孩子能透過陪伴服務的課程親近藝術，為親子關係創造更多話題。如果眼光放長一點，可能我們現在就是在培養20年後的兩廳院的主要觀眾」。

演出中孩童陪伴服務於每月1日開放次月國家戲劇院、國家音樂廳、實驗劇場、演奏廳等4廳所有演出節目場次預約，參與孩童年齡4到8歲，每場限額10名，需先上網預約，節目開演前持當天觀賞票券付費。「藝童PLAY Fun House」地點在國家音樂廳地下層，演奏廳入口旁。詳情可上國家兩廳院網站。（編輯：方沛清）1130511