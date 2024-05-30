找回記憶深處的感動 「醮」重返國家戲劇院

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）無垢舞蹈劇場創團之作「醮」1995年於國家戲劇院首演，明天起將重返國家戲劇院，藝術總監林麗珍表示，期待觀眾能在劇場中找回記憶深處的感動。

根據國家兩廳院發布新聞稿，「醮」29年來巡演法國、西班牙、俄羅斯、義大利等各大劇院及藝術節近43場次，1998年更成為50年來首次受邀至亞維儂藝術節演出的台灣舞團作品。

林麗珍表示，「醮」其實是在表達台灣的山跟海，還有文化、情感、氣味，所有的艱困悲苦在祭典儀式裡，都會得到寄託與釋放。作品亦傳達了台灣人在面對當前世界挑戰和變遷時，對美好事物的追求和對環境的反思。

林麗珍表示，2024年是特別的一年，全球疫情、氣候變化和戰爭等人世浮動不斷重複，「醮」剛好也在談這一部分，她期待透過舞作，重整人與人、人與社會、人與舞蹈間的新秩序，也希望觀眾能在劇場中，找回記憶深處最初的感動。

加入舞團25年的舞者吳明璟，2006年首次參與「醮」演出的角色為「仕女」，如今已成為舞團的首席女舞者，本次將擔任作品的靈魂角色「新娘」。吳明璟表示：「每次演出時，我都會把自己歸零，重新開始學習拿布，如何讓布有感情。」

過去的首席女舞者、曾擔任過「新娘」角色的蔡必珠，現為舞團總排練。蔡必珠表示，「醮」正好為社會提供了一個情感宣洩的出口，她認為林麗珍的創作與觀眾若能產生共鳴，那種磁場和能量將能有效傳達到觀眾心中。

「醮」將於31日至6月2日在國家戲劇院演出。（編輯：陳政偉）1130530

無垢舞蹈劇場創團大作「醮」融合舞蹈、南管吟唱及民間信仰等元素，31日起將在台北國家戲劇院經典再現，30日彩排記者會上率先呈現精彩片段。中央社記者吳家昇攝 113年5月30日

無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍經典作品「醮」睽違29年即將重登舞台，盼透過「醮」向觀眾傳達出一種生命態度，是禮敬天地的虔誠心以及慈悲為懷的柔軟心。中央社記者吳家昇攝 113年5月30日

無垢舞蹈劇場創團大作「醮」將自31日起在台北國家戲劇院演出，重現睽違29年的經典之作，藝術總監林麗珍（圖）30日在記者會中邀請民眾親自走入劇場欣賞。中央社記者吳家昇攝 113年5月30日