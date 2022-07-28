新竹縣定古蹟東安古橋 修繕完成開放通車

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣政府今天表示，關西鎮東安古橋為縣定古蹟，過去因護欄年久失修，歷經1年修繕後，今天完工重啟開放通車，未來，也將在東安古橋辦藝術活動，讓民眾更了解地方文化。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，東安古橋興建於西元1933年，距今已有將近90年歷史，因為護欄年久失修而辦理修復工程，由於東安古橋也是地方交通要道，在今天重啟後，開放民眾通車。

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關西鎮長劉德樑說，東安古橋護欄修復，在護欄的形式原先計畫與上游一側相仿，不過，在地的文史工作者則提出不同建議，改以原古橋護欄樣式為主，後續又歷經原先護欄高度不足，又再增高等因素，導致工期多延長2、3個月。

文化局長李安妤表示，東安古橋為縣定古蹟，五拱石砌是東安古橋的建築特色，在修復工程期間，需符合古蹟規範，因而較為耗時費工，現在完工後，期望未來持續在東安古橋辦理文化藝術活動，為關西鎮注入更多人文氣息並帶動觀光。（編輯：方沛清）1110728