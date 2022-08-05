112年文化預算可望成長 李永得期待中央地方合作

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）文化部今天在高雄福容飯店召開111年度「全國文化機關（構）主管會報」，文化部長李永得表示，112年度的中央文化預算可望成長，希望中央與地方能充分合作，為台灣文化發展努力。

李永得在文化部今天發布的新聞稿中表示，他也曾任職地方政府，理解中央、地方都面臨文化資源有限，以致部分文化政策與計畫無法順利推動、完整實現的困境。他認為「中央、地方更要充分合作」，共同為台灣文化發展、扎根努力。

會議首先報告「國家語言推廣－各縣市政府合作推動國家語言傳承及使用」，文化部表示，由文化部、教育部、原民會、客委會整合提出的「國家語言整體發展方案」，自111年度起，以5年為期，將投入超過300億元，推動國家語言的保存、傳承及復振。

其中文化部112年編列預算18.6億，除與各縣市協力外，也預計以至少1億元以上規模，補助各縣市政府辦理國家語言營隊、系列推廣活動、語言友善環境、培育母語家庭等整合型推動計畫，希望各縣市踴躍提案。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫提到，苗栗以閩客族群為多數，有豐富的語言推動經驗；雲林縣政府文化觀光處長陳璧君則以推動傳統布袋戲傳承，可鼓勵表演藝術成為落實語言生活化的有效工具。李永得則表示各縣市推動經驗很值得參考，文化部在訂定補助辦法前會將再度邀集各縣市，進一步溝通意見。

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文化部文化資產局報告「再造歷史現場」計畫辦理情形，文資局表示，再造歷史現場計畫自106年起納入前瞻基礎建設計畫，總經費達100億，至今已核定補助計畫共22縣市44案計畫，合計補助經費達92.13億元。

文化部表示，去（110）年「文化藝術獎助及促進條例」已增訂勞動權益保障專章；另針對劇組拍攝安全，文化部亦於今年完成修正「拍攝協助申請須知」，並增訂影視劇組申請借用拍攝場地的「拍攝場地風險評估清單」、「安全維護計畫自行確認表」等，希望各縣市共同重視影視拍攝安全。（編輯：屈享平）1110805