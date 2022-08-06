文總獲日本外務大臣表彰 將持續促進台日交流

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「外務大臣表彰」為日本外務大臣表彰在促進與日本的友好關係上功績特別卓著的個人或團體，今年台日文化經濟協會、中華文化總會（圖）及台中市白冷圳水流域發展協會3團體經日台交流協會台北事務所推薦獲獎。圖為文總團隊合照。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）日台交流協會昨晚公布「外務大臣表彰」的台灣獲獎者，文化總會經由台北事務所推薦獲獎。文總秘書長李厚慶表示，文總將持續促進台日交流。

「外務大臣表彰」由日本外務大臣表彰在促進與日本的友好關係上功績特別卓著的個人或團體。今年台日文化經濟協會、中華文化總會及台中市白冷圳水流域發展協會等3個團體經由台北事務所推薦獲獎。

李厚慶今天透過新聞稿回應，台灣與日本除了官方互動頻繁，民間產業、文化及流行趨勢的交流也密切。兩國友誼更是「患難見真情」，面臨天災時互相扶持，近年在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，台日反而因口罩及疫苗的互助合作，讓情誼更加根深蒂固。

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李厚慶表示，為將台灣的文化亮點被世界看到，文總自2017年起便努力在國際社會上強化輸出、交流台灣文化特色，其中日本為最重要據點之一，包含2018、2019年在東京舉行Taiwan Plus文化台灣生活節，也邀請世界知名日籍藝術大師奈良美智、野老朝雄來台舉行特展。

李厚慶強調，文總團隊無法單獨完成這些成果，而是在日台交流協會的相助及台日雙方相關部門的無私合作下才能達成；更重要的是，雙方交流是以兩國人民的情誼為基礎，才得以歷久彌堅。（編輯：張芷瑄）1110806