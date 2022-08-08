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登世界屋脊聽心路之歌 西藏文化藝術節將登場

2022/8/8 14:37
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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）2022西藏文化藝術節即將登場，首波活動由文化部蒙藏文化中心與國立傳統藝術中心合辦「心路鳴響音樂會」，26日揭開序幕，邀請民眾體驗一場心靈滌淨及昇華之旅。

文化部今天發布新聞稿表示，「心路鳴響音樂會」首度邀請在台藏族歌手龍珠慈仁與台灣國樂團合作演出，由台灣作曲家黃俊達與梁啟慧、香港作曲家伍卓賢改編藏族樂曲，以藏族傳統樂器及國樂演奏方式，共同詮釋西藏樂音之美，將藏族樂曲的豐沛能量帶給大家，喚起人們對於和平與慈悲的嚮往。

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文化部表示，台灣擁有豐富的多元文化環境，各族群的文化元素薈萃齊聚，孕育出多采多姿的文化底蘊；「西藏文化藝術節」則積極開創國內藝術團體與國際交流，建立合作關係，已成具有台灣在地特色的西藏文化盛典。

「心路鳴響音樂會」將於8月26日至28日在台灣戲曲中心小舞台演出4場次，文化部說明，音樂會將開放網路及現場兩種方式免費索票，網路索票將於8月12日上午10時起開放；現場索票則於8月13日上午10時起在蒙藏文化館索取，索完為止。各項活動訊息請上「西藏文化藝術節」官網查詢。（編輯：陳仁華）1110808

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