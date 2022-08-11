廖國敏領軍 NTSO國際青少年管弦樂團前進衛武營

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）國立台灣交響樂團自1991年每年暑假辦理青少年管弦樂營，培育音樂學子不遺餘力，今年青少年管弦樂營正在密集集訓中，將由廖國敏指揮樂團前進高雄衛武營舉行成果發表會。

國台交今天發布新聞稿表示，受到疫情影響，2021年國台交青少年管弦樂營停辦一年，今年重新啟動，邀請現任香港管弦樂團（港樂）駐團指揮及澳門國際音樂節節目總監廖國敏擔任管弦樂營指揮，歐、美及港等地音樂家聯合國內職業樂團音樂家們擔任師資群，共同為音樂營學子傾注心力，貢獻經驗。

廖國敏表示，在他還當學生時就曾參與澳門青年樂團，人生第一次指揮樂團，也是澳門青年樂團，現在他成為職業演奏家後，仍每年回到澳門訓練青年樂團，對於學生訓練經驗豐富。

廖國敏表示，這次受邀擔任NTSO國際青少年管弦樂營的指揮，他將以專業樂團的思維來帶領這一群年輕人，讓他們提前經歷到專業樂團的熱情與工作方式，「我不會把他們當成學生樂團來看待，希望這群對音樂有熱情的學生，在一週內可以有明顯的進步。」

廖國敏開出重量級曲目包括馬勒「第一號交響曲」、葛令卡「盧斯蘭與魯蜜拉」序曲以及蕭泰然作品「來自福爾摩沙的天使」。其中馬勒「第一號交響曲」每一個聲部都很重要，希望學員認識這部重要的交響曲；葛令卡「盧斯蘭與魯蜜拉」序曲需要團員們扎實乾淨的技巧及快速整齊的合奏，是很好的訓練。

今年參加的學員是2021年徵選脫穎而出的年輕學子，再加上為演出馬勒「第一號交響曲」補增的部分樂器聲部，經嚴格甄選共錄取92名優秀青年學子，全數為台灣本地生，年齡介於14歲到23歲間。

今年指導師資上，分部指導有Nikki Chooi、姚桑琳、國台交樂團首席謝佩殷及張睿洲，國台交中提琴首席蕭惠珠、任教於國立台北藝術大學的中提琴家趙怡雯、國台交大提琴首席李百佳、國台交低音提琴首席呂孟君、任教於德國杜塞爾多夫舒曼音樂院的長笛家Friederike Wiechert-Schule。

其他還有國家交響樂團單簧管首席朱玫玲、師大音樂系教授低音管演奏家徐家駒、維也納市聯合劇院首席法國號王玉全、國台交小號首席侯傳安、任教於德國明斯特音樂院的長號演奏家Jochen Schule、國台交擊樂音樂家蔡哲明等。

音樂營期間也舉辦教授音樂會，安排管弦樂營學員與師資群教授同台演出，近距離學習觀摩職業音樂家的演奏技術與經驗。

2022 NTSO國際青少年管弦樂營成果音樂會8月13日在國台交演奏廳，8月14日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，8月16日在台東縣政府文化處藝文中心演藝廳舉行。（編輯：張芷瑄）1110811