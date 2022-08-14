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中市當代藝術家邀請展登場 呈現多元創作能量

2022/8/14 19:32
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）第24屆台中市當代藝術家邀請展今天開幕，台中市長盧秀燕在開幕式中頒發參展藝術家感謝狀，肯定參展藝術家對台中市藝文發展的貢獻，讓台中文化創作能量持續累積提升。

第24屆台中市當代藝術家邀請展下午在大墩文化中心舉行開幕儀式，將展出到31日為止，共有344名台中市藝術家參與展出，涵蓋11大類創作媒材，呈現台中多元豐沛的藝術創作能量。

盧秀燕在會中致詞表示，台中市有文化城美譽，台中市當代藝術家邀請展邁入第24年，是全國備受矚目的藝術指標展覽之一，參展人數最多，今年有344人、年齡從20歲到90歲不等，橫跨近8個世代，台中藝術大師創作不輟，不斷注入創新能量。

盧秀燕指出，市府十分重視這項活動，比照金馬獎以20公尺長紅毯、T型伸展台，並用大螢幕轉播典禮實況，讓市民都能看到，未來也會舉行更多相關展覽，以及透過補助協助專案等，讓藝術家在台中好好創作。

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文化局長陳佳君表示，今年參展藝術家中，最年長的是94歲的版畫類藝術家楊允模，提供「虎視眈眈」版畫作品展出，呼應台中市藝術家虎虎生風；最年輕的參展者是23歲的楊承諺，今年第二次參加，展出壓克力彩作品「荒原上的白石01」，透過相機負片效果技法呈現自然景觀。

還有連續參展24年、年逾80歲的雕塑類藝術家陳金典，每年都提供最新作品參展，這次展出石雕作品「親情」，高65公分、超過150公斤，刻畫貓頭鷹家族爸爸穩穩撐持，媽媽雙手環繞2個小孩站在爸爸肩上，象徵著藝術薪火相傳。（編輯：陳仁華）1110814

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