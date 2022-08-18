花7年縮時記錄寶島美景 馬國攝影師用行動愛台灣

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）25歲馬來西亞攝影師馮業輝7年前來台唸書，愛上台灣自然美景，上山下海拍攝縮時攝影，引起海內外迴響。走過足以環島百遍的路途，今年他再次推出新作，盼讓世界看見台灣之美。

馮業輝2015年來台求學，就讀國立勤益科技大學電機工程系，和攝影八竿子打不著。他接受中央社記者訪問時分享，初次接觸攝影是因為參加系學會，被安排在攝影組，卻被深深吸引，一股腦地投入研究，更四處打工為求升級器材。

尤其被導演齊柏林紀錄片「看見台灣」及「縮時大師」攝影師陳志通作品感動啟發，讓馮業輝也想透過縮時攝影記錄台灣美景，「不想只是來台灣念大學草草結束，想留下不一樣的東西」。

在台灣念書4年期間，馮業輝走遍台灣各個縣市，背著20幾公斤的器材上山下海，製成「縮時台灣」3部曲，合歡主峰雲海、墾丁龍磐日出、花東縱谷、奇萊群峰、蘭嶼雙獅岩星軌、日月潭晨曦等都被收納進他的鏡頭裡。

有趣的是，他的首部作品「縮時台灣」誕生契機，還是因為一場車禍。馮業輝在大二升大三的暑假，驅車前往拍攝途中因閃車自摔、斷了3顆牙齒，讓遠在馬來西亞的家人又氣又擔心，嚴厲要求馮業輝賣掉攝影裝備，放棄攝影。

沮喪又被迫靜養3週的馮業輝，不知道該做什麼，就動念把拍了一年多的素材剪輯成影片，上傳到機車環島相關臉書社團後竟意外爆紅，吸引台灣媒體報導之餘，也有馬來西亞媒體邀訪，家人才終於理解他在做什麼，選擇支持。

在台灣完成學業、前往紐西蘭留學前夕，馮業輝曾將所有素材提高規格，剪輯成8K 60高規格的「TAIWAN 8K 60 看見台灣」，網路點閱超過257萬次，引起廣大迴響，不少網友感動、謝謝他願意花這麼多時間記錄台灣土地樣貌，沒想過自己的家這麼美，大讚他比台灣人更愛台灣。獲得認同的馮業輝也下定決心，2021年留學結束後，要再回台灣繼續拍攝。

歷經一年半創作，馮業輝今年8月交出更高清、亮度為4K畫面5倍的「看見台灣2 8K 60 HDR」，短短5分鐘，從百岳拍到海岸線，離島拍到街頭，捕捉無數日出日落、璀璨銀河，還有絢爛煙火與螢火蟲。

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馮業輝笑言，這7年來在台灣奔波足跡早已超過10萬公里，堪稱「環島100次」，光合歡山就去過不下200次，也是他最愛的攝影地點。更因作品獲各縣市政府單位肯定，讓他能快速申請進入基隆和平島公園拍日出，到屏東龍坑生態保育區捕捉夕陽星空。

不過在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間入境，馮業輝雖經母校協助成功申請停留簽證，卻歷經7次延簽波折，差點被遣返回國，所幸今年2月成功取得工作簽證，才能安心留在台灣拍攝。馮業輝希望把握待在台灣的珍貴時間，盡可能記錄台灣的美，讓她被世界看到，因為「愛台灣不是一種口號，而是一種行動」。（編輯：陳政偉）1110818