紙風車藝術卡車 8/26高雄科工館廣場演出

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）紙風車藝術卡車2022高雄首場演出，將於26日晚間科工館廣場免費入場。本次「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程—炫音鼓舞祭」高雄場，歡迎大小朋友抓住暑假尾巴，留下美好回憶。

這場活動是紙風車鄉村卡車今年在高雄的第1場演出，由「高雄市議員林于凱後援會」主辦、「高雄市輔育人員職業工會」、「社團法人小金魚親子共學協會」、「高雄市日光華德福實驗教育機構」協辦。林于凱近日也透過路口街講、文宣宣傳活動。

紙風車文教基金會從2014年起與財團法人RC文化藝術基金會推動「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，目前已經累積超過35萬觀看人次。26日晚間7時，藝術卡車將行駛到國立科學工藝博物館南館廣場（高雄市三民區九如一路797號），由「九天民俗技藝團」帶來「炫音鼓舞祭」表演。

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林于凱表示，這場活動在開學前最後週末的前夕舉辦，爸爸媽媽可以和小朋友一起來看表演，用愉快心情迎接新學期校園生活。他說，炫音鼓舞祭融合台灣傳統民俗文化、以及現代表演藝術的創新精神，一定會帶給大家難忘的視覺與聽覺饗宴。

九天民俗技藝團成立於1995年，原本是廟會表演團體，2002年轉型以來，致力於將民間習俗技藝提昇至劇場藝術文化層次，他們的故事曾在2012年被拍成電影「陣頭」。近年來九天民俗技藝團和紙風車文教基金會建立長期合作，將藝術送到台灣各個角落。（編輯：孫承武）1110819