藤田嗣治「坐著的裸女」畫作亮相亞洲 首選台灣

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（中央社記者王寶兒台北24日電）法國模特兒賈桂琳曾為畫家畢卡索、馬蒂斯筆下主角，被譽為「靈感女神之女神」。法籍日裔畫家藤田嗣治作品「坐著的裸女」同以賈桂琳為模特兒，首次亮相亞洲，便選在台灣展出。

藤田嗣治在1886年出生於日本，1913年移居巴黎，1922年創作的「裸臥的琪琪」（Reclining Nude with Toile de Jouy）是藤田嗣治首次使用真人模特兒的作品，並同年展出於巴黎秋季沙龍展。1925年，藤田嗣治獲法國政府頒授榮譽軍團騎士勳章，1968年辭世。

「坐著的裸女」作於1929年，正值藤田在巴黎藝術生涯巔峰時期。同年，畫作由與藤田嗣治關係緊密的畫廊贊助者從Colette Weil畫廊直接購得，並自此一直典藏於此法國家族，90多年來從未曝光。

「坐著的裸女」主角為賈桂琳．戈達德（Jacqueline Barsotti-Goddard），藤田嗣治雖以歐洲古典裸女為主題，線條運用及畫法卻源自日本的浮世繪技法，體現藤田融匯東西風格的特色。

2021年，「坐著的裸女」因展出於莫斯科普希金美術館（The Pushkin State Museum of Fine Arts）的「蒙帕納斯的靈感女神們」（Les muses de Montparnasse）展覽，這才再度公諸於世。

今年，「坐著的裸女」初次上拍賣場，由倫敦邦瀚斯帶到台灣，除首次亮相亞洲，也是全球揭幕巡展首站。

邦瀚斯大中華區董事長胡瑞（Bobbie Hu）今天透過新聞稿表示，藤田嗣治的作品辨識度高，而且一直深受台灣藏家及大眾歡迎。

胡瑞表示，「『坐著的裸女』不但是藤田筆下尺幅最大的裸女油畫作品之一，更是90多年來從未曝光，是市場上見過絕無僅有的美術館級極品，這次率先在台北展出一週，希望藏家及大眾得以近距離親自鑒賞。」

倫敦邦瀚斯「印象派及現代藝術」拍賣台北預展將於9月2日至9月7日於台北邦瀚斯展出。（編輯：戴光育）1110824