九歌、洪範、爾雅出版社獲譽揚 見證半世紀文學風華

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台北市文化局經北市藝文組織譽揚委員會決議，譽揚由作家文人創設，以推廣文學為志業的九歌、洪範、爾雅3家純文學出版社，24日舉行譽揚頒獎典禮，文化局副局長陳譽馨（左起）、市府顧問謝明珠、作家張曉風、九歌總編輯陳素芳、爾雅創辦人隱地、洪範創辦人葉步榮、詩人向明及陳育虹出席。（台北市政府文化局提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年8月24日

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）見證台灣半世紀文學風華的九歌、洪範、爾雅3家出版社，獲台北市政府譽揚，表彰其對藝文環境發展的長期貢獻，今天在台北西門紅樓舉行「譽揚頒獎典禮」。

半世紀前台灣文壇有「五小」出版社，分別是純文學、大地、爾雅、洪範、九歌，如今只剩其中3家，台北市政府及台灣文學發展基金會特別辦理譽揚活動，表彰3家出版社在文學推廣上的不遺餘力。

3家出版社代表分別由藝文界重要人士手中接獲獎座，作家張曉風頒發象徵「一畝田」獎座給九歌出版社總編輯陳素芳；詩人陳育虹將代表滿山文學樹林的獎座頒給洪範書店創辦人葉步榮；詩人、爾雅年度詩選首位編選人向明，則將象徵「百川入海」的獎座頒給爾雅出版社創辦人隱地。

九歌出版社總編輯陳素芳致詞時表示，創辦人蔡文甫創立九歌出版社時就立下兩大主軸，一是要出版台灣當代最重要作家的作品，二是整理當代重要文學史料，40多年來從未改變，因為這是文學出版社的義務；雖然時代在變，書市榮景不在，對於文學出版社而言，如何堅守本質及標準，又能與時俱進，是最大考驗，無論如何，九歌還是會堅持走下去。

洪範書店創辦人葉步榮致詞時表示，當年五小出版社裡，洪範書店規模最小，他也是最年輕的發行人，但今天到場見到許多文友，自己也很感動，尤其經過40、50年，洪範和許多合作者依然合作無間，同心協力出版了許多新作品，共同為文學園地貢獻心力。

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爾雅出版社創辦人隱地致詞時表示，他認為此生最快樂的事是閱讀與寫作，尤其長年寫日記，除了把時代拉回來，同時也構思出版社的定位，以及如何替作家服務；他期望透過書寫、出版，把文學的黃金年代找回來，他也提醒眾人記得放下手機，因為閱讀才是最明亮的事。

台北市政府顧問謝明珠致詞時表示，譽揚藝文組織的用意是為了表彰致力於藝術創作、教育推廣並對文化環境有所貢獻的藝文組織，她舉例日本多家出版社已是百年書業，期盼3家出版社也能朝向百年書業邁進，讓台北成為文化之都的樣貌清晰浮現。（編輯：陳仁華）1110824