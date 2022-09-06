葉名樺打造「波光閃閃的房間」 從歷史探索自我

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舞蹈家葉名樺曾於2021年獲得第19屆台新藝術獎「年度大獎」，將在2022台北藝術節演出「波光閃閃的房間」，述說一個21世紀的台灣舞者，如何經由對舞蹈的熱情與歷史上的名伶相互凝視。（北藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月6日

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）舞蹈家葉名樺2021年獲第19屆台新藝術獎「年度大獎」，最新作品「波光閃閃的房間」將在中山堂推出，透過這部作品將過去3年研究20世紀中外舞伶的結果，以多元劇場手法來呈現。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿表示，被譽為「為台灣編舞的歷史，寫下了長期被人忽視的女性面向」的葉名樺，將在2022台北藝術節演出「波光閃閃的房間」，述說一個21世紀的台灣舞者，如何經由對舞蹈的熱情與歷史上的名伶相互凝視。

葉名樺說，「波光閃閃的房間」名字由來源於個人經驗，2013年她在挪威駐村，「窗外就是海，海天一線，銀光閃爍」，在都市生長的她，每天面對自然，產生了體悟。

葉名樺說，另一方面「房間」也是回應著名女性主義作家維吉尼亞．吳爾芙的「每個女人都該有個自己的房間」。葉名樺認為，來到此刻現代，房間內會有無限可能，「房間裡有著一切時空，房間裡不只有夢，房間裡還有跳舞的女人」。

從小就學芭蕾舞的葉名樺，自2009年「捕捉」開始掙脫學院體制，與舞蹈拉開距離，而成為一個觀察者，進而產生足夠的自信，把舞蹈搬離劇場，進入真實的場域，打開文本，閱讀非虛構人物故事，讓自己進入他人的生命，再由這些生命，回頭省思自己。

葉名樺2020年開始SHE的計畫，回顧20世紀中外舞伶，以肉身走進教科書上的傳奇，一路追溯到自身個人的生命際遇。2021年，疫情中產生出SHE_O.S.在螢幕中敘述畫面之外的聲音，如同名伶的個人經歷，穿越時空與邊界，在身體上留下痕跡。

最終篇「波光閃閃的房間」回歸實體，運用系列創作中嘗試過的多種手法：現場舞蹈、物件、影像、場景轉換等，運用意象，訴說舞者人生中多角色的扮演，探索不同層次觀看方式的作品。

葉名樺說，歷史元素的再創造給了她創作的安定感，彷彿所有基於那些舞者生命的演繹，都能幫她認識自己。

「波光閃閃的房間」將於9月10日及11日推出，地點在中山堂光復廳。（編輯：張芷瑄）1110906