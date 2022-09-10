王健與國台交合作音樂會 大提琴音觸摸樂迷靈魂

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）國際知名大提琴家王健曾在一年內演出30幾次作曲家德弗札克的「大提琴協奏曲」，今年王健應國立台灣交響樂團之邀，再次演奏這首拿手曲目，希望每次的演奏都能觸摸樂迷靈魂。

王健在國台交發布的新聞稿中表示，他曾受邀在紀念德弗札克時刻，一年就演出30幾次這首「大提琴協奏曲」，「對我來說，次數不是問題，樂曲就像是作曲家的窗戶，當樂曲透過演奏家演奏出來，可以讓樂迷瞭解作曲家的靈魂深處。」

王健說，很開心這次與老朋友指揮家水藍合作，原本是排訂2019/20樂季與國台交合作演出，沒想到疫情影響，這一停就是2年多，這次終於成行。

王健說，音樂家的演奏最終展現的是音樂家的審美觀，每一位音樂家對於自己的要求，會隨著年齡有所不同，這兩年多他安靜下來，對樂曲有更細膩的追求，自己也非常期待這次的詮釋。

王健1968年出生於中國文化大革命年代，3歲那年，吹長笛的母親被下放農村，12歲時全家團圓，從小王健就跟隨演奏大提琴的父親學琴，「父親後來去演出樣板戲的劇團工作，我每天都練習大提琴，自然而然就喜歡上大提琴。」

1979年命運之神眷顧，美國小提琴名家艾薩克．史坦（Isaac Stern）受到中國官方邀請訪問中國，指導當地學生，王健當時就讀上海音樂學院附小，被點名在史坦面前演奏，過程拍成了介紹中國古典音樂發展現況的紀錄片「從毛澤東到莫札特」。

1981年，王健首次和上海交響樂團在上海音樂廳演奏了聖桑「大提琴協奏曲」，美籍華人林壽榮觀看了王健在紀錄片中的演奏之後，決定資助王健前往美國留學，並送他一把1622年義大利阿瑪蒂大提琴。

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1985年，王健進入耶魯大學與茱莉亞音樂學院學習，師從著名大提琴家奧爾多．帕瑞索（Aldo Parisot），成為環球唱片簽約的第一位華人演奏家，步入國際樂壇至今，音樂深邃，深具感染力。

王健與國台交開季音樂會9月10日晚上在國家音樂廳舉行，9月11日還有一場，地點在台中國家歌劇院大劇院。音樂會另一首曲目則為作曲家理查．史特勞斯22歲之作「義大利」。（編輯：陳政偉）1110910