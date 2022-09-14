路易沙達愛影成癡 音樂會帶來經典老電影配樂

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突尼西亞裔法國籍鋼琴家路易沙達以詩意琴聲與嚴謹詮釋見長，26日起將陸續在台中、台北及高雄帶來獨奏會。（鵬博藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）法國籍鋼琴家路易沙達愛影成痴，收藏超過8000部電影，今年訪台音樂會將首度帶來經典電影中出現過的古典樂曲，讓樂迷透過他的琴音，帶來對經典電影畫面的懷想。

鵬博藝術總經理徐鵬博今天接受中央社專訪時表示，這是第一次路易沙達（Jean-Marc Luisada）在台灣推出電影配樂音樂會，因為喜歡經典電影，讓路易沙達將電影與音樂藝術結合，主導了一系列跨界計畫，深受樂界肯定。

最有名的是路易沙達與法國知名演員珍妮．摩露（Jeanne Moreau）合作，由路易沙達鋼琴演出，摩露擔任說書人，合作法國作曲家普朗克作曲的有聲書「小象巴巴的故事」，引發熱烈討論，這也讓路易沙達開始熱衷投入音樂與其他藝術領域的跨界交融。

路易沙達也策劃包括結合音樂會與戲劇獨白的「神聖之火－喬治桑與蕭邦」，獨白由甫過世的知名導演尚盧．高達（Jean-Luc Godard）電影「已婚女人」女主角法國演員瑪莎．梅里爾（Macha Méril）擔綱，詩意滿滿。

路易沙達生於北非突尼西亞，1985年蕭邦鋼琴大賽拿到第5名，雖然沒有掄元，但他重視樂譜細節的獨特剔透琴音，為他開啟了演奏之路，持續與唱片大廠環球、索尼等簽約發片，音樂會不斷。

徐鵬博表示，路易沙達今年訪台音樂會，繼續他所熱愛經典電影與古典音樂的跨界主題，曲目包括法國名導路易．馬盧（Louis Malle）電影「戀人」中出現的布拉姆斯d小調主題與變奏、瑞典名導英格瑪．柏格曼（Ingmar Bergman）電影「哭泣與耳語」中出現的蕭邦a小調馬厝卡舞曲。

其他還有義大利名導盧切諾．維斯康提（Luchino Visconti）電影「諸神的黃昏」中出現的華格納降A大調悲歌以及電影「魂斷威尼斯」中出現的馬勒「第五號交響曲」，由鋼琴家亞歷山大．薩洛改編。美國鬼才導演伍迪．艾倫（Woody Allen）電影「曼哈頓」中出現的蓋希文「藍色狂想曲」也將出現在音樂會當中。

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徐鵬博表示，這些樂曲從純鋼琴作品到改編自管弦樂的鋼琴曲，自古典時期的莫札特到20世紀的蓋希文，不但呈現音樂的多元風貌，也凸顯古典音樂在電影的重要性。

「藍色狂想曲」路易沙達鋼琴獨奏會將於9月26日在台中國家歌劇院中劇院，9月29日在台北國家音樂廳，9月30日在高雄衛武營國家藝術文化中心演出。（編輯：張雅淨）1110914