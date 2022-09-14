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文資新地標 南市228紀念館暨中西區圖書館9/18啟用

2022/9/14 22:41（9/14 23:06 更新）
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原台南州會轉型台南市228紀念館暨中西區圖書館，18日即將正式開館，台南市長黃偉哲14日穿起圍裙，提前為眾人開箱介紹館內空間。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年9月14日
原台南州會轉型台南市228紀念館暨中西區圖書館，18日即將正式開館，台南市長黃偉哲14日穿起圍裙，提前為眾人開箱介紹館內空間。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年9月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）原台南州會對台南民主制度發展而言，是重要的民主人權場址，今轉型為台南市228紀念館暨中西區圖書館，18日上午將正式開館啟用，進而串聯起周邊古蹟，成為文資新地標。

台南市長黃偉哲今天搶先開箱記者會，介紹中西區圖書館特色空間與開館後精彩活動，並與中西區6家老相館一同為2樓「新光榮：老相館‧營業中」常設展點燈開展。

黃偉哲表示，228紀念館暨中西區圖書館串聯林百貨、原日本勸業銀行台南支店、原台南合同廳舍、原台南測候所、原台南州廳及台南警察署等重要古蹟，重現日治時期建築原始風貌，成為南市古蹟活化再利用典範。

文化局長葉澤山說，中西區圖書館1樓規劃為台南市228紀念館，展出228事件後台南地區發生的變動，與戰後追求民主人權的經過。2、3樓作為中西區圖書館使用，規劃兒童區與外文圖書區、樂齡暨報刊區、青少年區、期刊閱報區、視聽區等空間，還設有討論室、多功能室，更保有舊議會時的家具常設展。

另外，新光榮照相館原為中西區老相館之一，為喚醒民眾重視過去相館產業的「技藝」與「記憶」，中西區公所於2樓設置「新光榮：老相館．營業中」常設展，重現相館產業故事。

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依文化局資料，市定古蹟原台南州會原為日治時期台南州廳的附屬建築，2018年8月2日展開建築物整體修復工程，修復工程總經費新台幣4470萬元。其中，文化部補助2458萬5000元、市府配合款2011萬5000元，歷時工期730個日曆天，轉型成為228紀念館暨中西區圖書館使用。

文化局今天新聞稿表示，中西區圖書館結合閱讀、展覽、休閒等多元空間，適合各年齡層讀者，歡迎市民18日上午11時30分到場參加開館儀式。（編輯：孫承武）1110914

台南市228紀念館暨中西區圖書館18日上午將開館啟用，台南市長黃偉哲14日搶先開箱，介紹館內特色空間與開館後精彩活動。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年9月14日
台南市228紀念館暨中西區圖書館18日上午將開館啟用，台南市長黃偉哲14日搶先開箱，介紹館內特色空間與開館後精彩活動。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年9月14日
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