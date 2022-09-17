如果兒童劇團新作穿越時空 台灣打拚精神融戲中

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）如果兒童劇團疫後新作「超時空總動員—連鎖返應」今天首演，團長趙自強與TCFA台灣連鎖暨加盟協會合作，將台灣企業家打拚故事寫進戲中，希望帶給大家奮鬥前進的力量。

如果兒童劇團發布新聞稿表示，趙自強與團隊用10個月做實際訪談，發現台灣人追求夢想、努力打拚的堅定信念，融入劇中，希望透過想像與幽默，帶大家一探那個每個人都充滿希望、努力尋找幸福時刻的黃金時代。

趙自強說，這個「穿越時空」的故事所承載的意義，不只是鼓勵劇團，更是提醒看戲的小朋友，「人都會碰到挫折，如果你選擇放棄，就不會有未來；我們都要儲備勇氣、智慧，開創屬於自己的未來」。

「超時空總動員—連鎖返應」劇情敘述小男孩意外穿越時空，來到阿公的小時候，看見長輩如何用熱情和創意，打造了值得深深懷念的黃金年代；故事急轉直下，愛搗蛋的死對頭想要竊取成功老闆們的成功關鍵，小男孩也發現自己穿越的使命。

趙自強表示，「超時空總動員—連鎖返應」是如果兒童劇團在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代之後第一個新製作，因為TCFA台灣連鎖暨加盟協會的支持，才能讓劇團在這樣艱難的環境下，有機會製作全新原創作品。

在籌備過程中，趙自強與團隊深入走訪12家影響台灣日常生活的知名品牌連鎖企業創辦人，包括三商行、阿瘦實業、曼都國際、天仁茶葉、全家便利商店、義美食品、何嘉仁、信義房屋、金石堂、頂呱呱、杏一醫療用品、旅行者以及二代企業家，將他們面對挫折努力奮鬥的過程寫進戲中。

再度回到國父紀念館，如果兒童劇團新戲出動雙旋轉舞台加上3條輸送帶，打造變化萬千、穿越古今的大型圓環場景。趙自強表示，自己很感謝現在還有機會做一個全新的戲，感謝企業支持，感謝藝術家們付出，更要謝謝觀眾。

如果兒童劇團「超時空總動員—連鎖返應」9月17日到18日演出，地點在台北國父紀念館。（編輯：管中維）1110917