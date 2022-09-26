國台交立陶宛演出冠蓋雲集 逾百位烏克蘭民眾出席

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國立台灣交響樂團首次以20人較大型編制在立陶宛演出，首場25日在首都維爾紐斯的國家愛樂協會音樂廳舉行，冠蓋雲集。圖為駐立陶宛代表黃鈞耀（左2）與國會外交委員會主席安德利奇涅（左3）合影。（駐立陶宛台灣代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年9月26日

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）國立台灣交響樂團首次以20人較大型編制在立陶宛演出，首場25日在首都維爾紐斯的國家愛樂協會音樂廳舉行，冠蓋雲集，駐立陶宛代表處並特別邀請100多位烏克蘭民眾出席聆賞。

俄羅斯2月全面侵略烏克蘭，立陶宛目前有約6萬名前往避難的烏克蘭民眾。為表達台灣支持立陶宛、烏克蘭等自由民主國家，駐處特別贊助100多位旅立避難的烏克蘭民眾欣賞音樂會，國台交也演奏烏克蘭民謠，並在音樂會以黃、藍兩個烏克蘭國旗主題色的燈光效果傳達對烏克蘭的情誼，獲熱烈回應。

在文化部支持下，國台交25至26日在立陶宛演出，第二場音樂會今天在南部、立國第二大城考納斯（Kaunas）。樂團演出曲目涵蓋立陶宛、台灣作曲家作品，以及德奧古典音樂經典和阿根廷探戈。

駐立代表黃鈞耀25日在音樂會透過立陶宛的烏克蘭教會神父柯傑基輔斯基（Ruslan Kozelkivskyy）問候在立烏克蘭民眾，並感謝立陶宛國家愛樂協會執行長普魯絲維綺娜（Rūta Prusevičienė）促成音樂會。

普魯絲維綺娜近日在倫敦一場由立陶宛駐英大使館協辦的藝文活動上告訴中央社記者，十分期待深化立陶宛與台灣的文化藝術交流，讓雙方民眾透過文化、而不僅限於政治，更加瞭解彼此。她也希望被視為「文化大使」的立陶宛國家愛樂交響樂團有機會前往台灣演出。

駐立陶宛代表處指出，25日出席音樂會的立國政要包括農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）、財政部次長碧可絲媞蒂（Rūta Bilkštytė），以及國會外交委員會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）、文化委員會主席尤薩白帝斯（Vytautas Juozapaitis）、法制委員會主席雪巴拉斯（Stasys Šedbaras）、立陶宛1990年恢復獨立宣言簽署人琴格里斯（Emanuelis Zingeris）等十餘位國會議員。

此外，立陶宛民間友台組織「立陶宛－台灣論壇」會長史金達（Gintaras Steponavičius） 、維爾紐斯大學校長佩特勞斯卡斯（Rimvydas Petrauskas）也出席，總計有超過百位立陶宛政、學、文化界人士共享音樂盛宴。

駐立陶宛代表處表示，表定節目結束後，聽眾起立鼓掌高達5次。經常聆賞古典音樂會的琴格里斯告訴黃鈞耀，這是他第一次看見聽眾熱情起立鼓掌高達5次、要求樂團加演。駐處指出，這顯示此次音樂外交十分成功。

今天在考納斯的音樂會，出身考納斯的國會友台小組副主席 馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis） ，以及維陶瑪納大學（Vytautas Magnus University）校長奧古提斯（Juozas Augutis）等約百名當地政治、文化界人士預計出席。（編輯：陳正健）1110926