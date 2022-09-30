姚淑芬推舞作「日者」 台、印尼交流探索亞洲身體

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）沉潛3年，2018年國家文藝獎舞蹈類得主、編舞家姚淑芬推出新作「日者」，從印尼爪哇文化汲取儀式性肢體符碼，尋覓當代亞洲肢體的特色，期待帶著觀眾感受「天、地、人」之間的互動。

世紀當代舞團發布新聞稿表示，世紀當代舞團從2014年至今展開跨國共製，持續聚焦不同於歐美風格的「亞洲身體」，編舞家姚淑芬歷經多年與印尼編舞家的交流經驗，也被印尼傳統文化與舞蹈特有的哲理感動，從「舞人、韻法、神性、形界」中，催化全新作品「日者」。

姚淑芬表示，「日者」解構印尼傳統舞劇「羅摩衍那」等神話故事，從生殖豐饒、死與重生以及修煉求道等主題出發，希望祈求天地豐殖、和諧秩序，也希望舞出如人神之戀般的熱情，為觀眾帶來另一種感受。

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姚淑芬首度邀請印尼舞蹈家露盧克‧阿里‧普拉塞蒂亞（Luluk Ari Prasetya）與台灣舞者李蕙雯及莫天昀等一起合作，舞台紅白光環如日月、陰陽共構成太極，舞者吐息緩步行旅於古老儀式符碼中，從吟唱尋找身體脈動，以「吐納」方式驅動音韻及節奏，試圖從亞洲舞蹈脈動中找回「儀式」原初的感動。

世紀當代舞團姚淑芬舞作「日者」將於9月30日到10月1日演出，地點在台北水源劇場。（編輯：張芷瑄）1110930