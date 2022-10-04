藝術家林懷民邀約歌唱家蔡琴 雲門綠劇場開唱

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）雲門舞集創辦人林懷民主動邀約歌唱家蔡琴到雲門綠劇場開唱。林懷民表示，每座城市都有一名偉大的歌唱家，蔡琴就是，這次將以樂隊伴奏獨唱，帶著歌迷天上人間，懷舊歲月。

林懷民今天在記者會上表示，大家都說他很龜毛，「遇到蔡琴才知道，我是小咖。」林懷民說，蔡琴認真起來像在「看風水」，先是到雲門劇場場勘，再帶著樂隊到劇場彩排，這還是演出半年前，「雲門綠劇場會是『藝術家蔡琴』的展示，會聽到更多的感動，而我有幸成為一個免費的觀眾。」

林懷民說，許多大城都有一個與城市生活密切貼合的歌唱家，紐約有法蘭克辛納屈（Frank Sinatra），巴黎有艾迪特皮耶芙（Edith Piaf），「在台北，每個人腦海裡都有蔡琴的歌聲。」林懷民現場還開唱：「是誰在敲打我窗...」耳熟能詳的歌聲就在耳邊迴盪。

蔡琴自1979年以「恰似你的溫柔」一曲走紅，她用感染力強大的女中低音，把流行歌提升成藝術品，成為各世代心靈的慰藉。林懷民說，他希望用這次演出，向這名陪伴4、5代人的精彩藝術家致敬。

蔡琴表示，她從16歲起到現在都是雲門的粉絲，看過許多雲門的經典作品，一接到林懷民的邀請，開心答應，「這是我對林老師最極致的回應了。」

蔡琴指出，劇本由林懷民操刀，「希望做到這個演唱會，就是唱給你一個人聽。」蔡琴說整場演出跟林懷民老師合作，「我就像沒穿衣服，但一點都不害怕。」

蔡琴說，她的夢想之於唱歌，不需要做作，「對我來說，自己人生經歷，都是為了這場演出而準備。」蔡琴說她有50多張唱片，其實林懷民分不清楚哪條歌，「但林老師一句話，我要妳的聲音浮起來，我非常感動，從來沒有人這樣做演唱會。」

林懷民說，走紅數十年的蔡琴依然在進化中，許多唱了上萬遍的老歌，她仍然字句推敲咬字運氣，每次重唱都加人新意，甚至會停下來，重新編曲，一定要讓每首歌都有不同觀點的詮釋，這點讓人很感動。

「蔡琴在雲門」舞台上，蔡琴是唯一的焦點，林懷民沒有編舞，只是花時間琢磨她的歌唱與動作的細節，安排她的走位，讓演唱會維持一定張力，希望喜歡她的歌迷在雲門綠劇場親密傾聽她的歌，感受她的呼吸。

「蔡琴在雲門」將於12月在雲門劇場演出，第一天12 月22日演出正好是蔡琴生日，雲門邀觀眾一起為她慶生；23日則是跟樂迷一起提前度過平安夜；25日與觀眾共度耶誕佳節。（編輯：張雅淨）1111004