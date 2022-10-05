京都橘高校吹奏部抵台 學生合照高喊台灣讚

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（中央社記者吳睿騏、王寶兒桃園機場5日電）受文總及慶籌會邀請，將於國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部今天搭機來台，師生下機後熱情地揮手打招呼，合照時更高喊「台灣讚」，讓民眾感受到其青春活力。

橘高校吹奏樂部師生一行共93人，包含88名學生以及5名教師，搭乘中華航空公司CI153班機，在下午3時35分抵達桃園國際機場，師生下機後不斷熱情地跟現場民眾以及免稅商店員工揮手打招呼，更在合照時高喊「台灣讚」，讓現場的每一個人都感受到他們的青春活力。

前往接機的中華文化總會秘書長李厚慶接受媒體聯訪表示，這2年因疫情關係，台灣跟日本都無法順利到對方國家。但也因疫情關係，不管是透過口罩或因為疫苗的捐贈，台日的友情越來越好，今年的國慶日，也破天荒的在國慶史上首度邀請國外的大型表演團體參加國慶。

李厚慶說，橘高校是世界有名的吹奏樂團隊，希望帶來滿滿的朝氣與青春活力，見證台日交流最好的一刻，這次預計從今天一直待到10日，除了參與國慶預演及國慶日當天演出，還會安排包括跟北一女中的交流，另在9日下午，也會在兩廳院廣場進行3所學校的現場交流。

文總指出，京都橘高校演出團隊在台灣期間，因所有行程及接觸人士均事先提報防疫計畫書經中央流行疫情指揮中心核定，為落實防疫規範，橘高校的學生及老師們無法在台灣自由行動或隨興與國人接觸。但文總會準備小禮物，希望讓師生們在飯店享受道地台灣美食。

國慶籌備委員會大會處長曹守全說，橘高校的演奏具有很大的特色，學生們一邊吹奏樂器一邊跳，跟國內的樂儀旗舞或是儀隊的演出方式有很大的不同，也展現出年輕人的青春，演出內容包括一個簡單的遊行，也會在總統府前定點表演，曲目非常精彩，歡迎民眾收看轉播。

今年在國慶籌備委員會、中華文化總會、日台交流協會及橘高校師生家長通力合作下，歷經半年時間，終於促成日本京都橘高校吹奏部（管樂社）成立以來首度來台參與國慶表演，這也是台灣的國慶典禮首度邀請外國表演團體以近百人的大陣仗來台演出，盼讓世界感受台日友情。

日本京都橘高校吹奏樂部不但是日本管樂大賽多次獲得金獎的常勝軍，也常受邀赴國外演出，由於團員身穿橘色制服，故有「橘色惡魔」稱號。

日本京都橘高校吹奏樂部的表演影片，在YouTube的點閱率往往高達數百萬，更有4部影片破千萬，被許多粉絲和管樂迷視為傳奇團隊。（編輯：張芷瑄）1111005