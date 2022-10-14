鋼琴家白建宇獨奏會 展現罕見曲目「哥雅畫冊」

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）多次訪台的韓國鋼琴家白建宇（Kun Woo Paik）總是帶給台灣樂迷驚豔與音樂感受。他這次將帶來罕見全套西班牙浪漫派作曲家葛拉納多斯的作品「哥雅畫冊」，展現樂作結構與情感之美。

白建宇表示，古典音樂有著數也數不完的精彩作品，「其中有一些作品，在我長久的彈琴人生中，一直是很有份量的存在。葛拉納多斯的『哥雅畫冊』就是其中之一。」

鵬博藝術今天發布新聞稿表示，葛拉納多斯（Enrique Granados）的作品「哥雅畫冊」被認為是20世紀最傑出的鋼琴作品之一。

鵬博藝術總經理徐鵬博說，葛拉納多斯非常喜愛18世紀西班牙浪漫主義畫家哥雅（Francisco Jose de Goya）畫作中的色彩及氛圍，於是葛拉納多斯將他捕捉到畫作的印象轉化為音樂表現出來，也捕捉人的情緒，至今樂曲依然獲得許多共鳴。

白建宇表示，他第一次聽「哥雅畫冊」就愛上了，「那是半世紀以前的事，我在紐約聽西班牙鋼琴家拉蘿佳的現場演出。不知道是曲子本身太美，還是拉蘿佳演奏得太棒，總之我迷上了這套作品。之後有幾次機會接觸這套作品，我發現我對它的喜愛從未改變。」

白建宇說，西班牙有許多精彩的古典音樂作品，但「哥雅畫冊」的突出，彷彿是昇華到另一個層次，「不但更有戲劇感，結構完美，音樂也深刻許多。」

白建宇自從1969年獲得義大利布梭尼國際鋼琴比賽首獎之後，很快地成為受到全世界樂壇矚目的鋼琴家，在Naxos錄製的普羅高菲夫鋼琴協奏曲全集，精彩的詮釋獲得法國唱片「金叉獎」。之後錄製的專輯包括蕭邦鋼琴與管弦樂團作品全集、拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲全集、貝多芬鋼琴奏鳴曲全集，都是樂壇擲地有聲之作。

這次贊助白建宇獨奏會的力晶文化基金會執行長詹曼君也是古典樂迷，她說白建宇挑選的這套作品在台灣演出的機會不是很多，「一來是當中西班牙音樂中的特殊性與音色，難以掌握與表現，二來作曲家將哥雅畫作轉化為音樂的思維，其表現力與深度可說跟穆索斯基的『展覽會之畫』並駕齊驅。」

詹曼君說，可以期待白建宇以其獨特的音樂特質，帶給台灣樂迷完全不同的聲響感受與文化思維。

「哥雅畫冊」白建宇鋼琴獨奏會11月10日在高雄衛武營文化中心音樂廳，11月12日在台中國家歌劇院大劇院，11月15日在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1111014