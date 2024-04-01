鋼琴家白建宇反璞歸真 獨奏會全場演奏莫札特

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）繼貝多芬全本32首鋼琴奏鳴曲後，將屆80高齡的韓籍鋼琴家白建宇（Kun Woo Paik）將再度訪台，帶來「反璞歸真－白建宇的莫札特之夜」音樂會，全場演奏莫札特作品。

白建宇說他自己「從未覺得自己有過一百分的演出，每一年我都會感到遺憾，為何自己無法表現得更好」，但白建宇仔細回想起來，他認為的確有些音樂、價值觀與真理，只有在年輕時才能體驗到，他也從年輕鋼琴家的演奏中感受到那份音樂裡的純粹，「現在我正重拾那份年輕的質地」。

白建宇表示他很願意向年輕世代學習，「我聽音樂會不只是年輕世代的音樂家演奏莫札特，而是年輕音樂家普遍的演出，吸收他們某些具有說服力的觀點。」

根據鵬博藝術發布的新聞資料，白建宇被公認為世界上最偉大的韓國鋼琴家之一，至今他已錄製完作曲家史克里亞賓、李斯特、穆索斯基、拉赫瑪尼諾夫到蕭邦、貝多芬的鋼琴奏鳴曲全集，被譽為「鋼琴音樂的引導者」。

白建宇說，要了解一位作曲家的鋼琴作品，必須有完整視野，「這就是為何我熱衷閱讀作曲家所有作品的原因」；白建宇說，在演奏作曲家作品前，他熟悉作曲家所寫過的一切，才能對於演奏做出準確判斷。

白建宇1946年出生，生長於二戰後飽受戰爭摧殘的韓國，白建宇個性正向努力，他受美國傳教士啟發開始學琴，把握每一次可能，不斷進步；10歲就與首爾愛樂樂團前身韓國國家交響樂團合作，15歲赴美茱莉亞音樂學院習琴，1969年白建宇獲得布梭尼國際鋼琴大賽首獎，成為職業鋼琴家至今。

長達60多年的演奏生涯，白建宇成就斐然，他定居法國，在音樂上的成就更使法國政府親授「文學與藝術勳章」。

鵬博藝術創辦人徐鵬博表示，樂壇有一派說法，認為莫札特真實、簡單純粹的特質，更適合演奏家在晚年、童年時發揮，包括霍洛維茲、魯賓斯坦等鋼琴大家在晚年演奏大量莫札特作品，反映了這種觀點。

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徐鵬博表示，白建宇在音樂面前虔敬、誠實，他不諱言他常常對年輕鋼琴家的演奏很有感，深受啟發，「觀察隨著年紀的增長，白建宇心境越趨質樸，正如他即將帶來的全場莫札特鋼琴作品」。

「反璞歸真－白建宇的莫札特之夜」音樂會將於4月6日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，4月7日在台中國家歌劇院中劇院，4月8日在台北國家音樂廳演出；曲目包括莫札特「d小調幻想曲」、「D大調輪旋曲」、「F大調第二號鋼琴奏鳴曲」及「給小型機械風琴的F大調行板圓舞曲」等。（編輯：陳仁華）1130401