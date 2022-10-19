林明弘「島嶼生活」增色 紐約駐處大廳氣象一新

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）駐紐約辦事處委託台灣藝術家林明弘在大廳牆面創作的「島嶼生活」今天揭幕，以傳統花布為靈感的作品色彩繽紛，在燈光襯托下生意盎然，僑胞在紐約的家更有台灣味。

駐紐約辦事處長李光章受訪表示，紐約是當代藝術之都，希望透過藝術文化讓台灣與紐約有更多對話，進而讓世界看見台灣。「島嶼生活」（Island Life）是文化部與外交部合作，首度邀請藝術家為外館量身訂做的藝術創作，打造台灣在紐約的國門，展現台灣獨特的文化風貌，深具意義。

李光章說：「這面色彩繽紛、生意盎然的牆，不只會讓國人感到熟悉，有溫暖、溫馨親切的感覺，也會讓許多路過本處的紐約客駐足觀賞，驚豔台灣之美。」

駐紐約辦事處大廳牆面原本呈現書法作品，為帶給訪客煥然一新的體驗，辦事處委託林明弘帶領跨國藝術工作團隊在長17公尺、高8公尺的大廳牆上創作，8月中旬展開，歷時一個半月完成，牆面呈現眾多彷彿在蔚藍汪洋上綻放的花朵。

林明弘擅長挪用布料花紋及設計，台灣傳統花布是他反覆使用的元素。他表示，花布是台灣人集體記憶中關於自身的傳統，他以此為靈感，希望融入當代，在藝術創作中展現連續性。

談到這次創作最大挑戰，林明弘說，駐紐約辦事處大廳空間「個性很強」，牆面有弧度、天花板凹下來，他因此選擇帶有拱型的花布設計，設法以適當比例、色彩及光線和大廳的空間互補。

與林明弘合作的燈光設計師採用接近日光的色溫，讓這幅巨型畫作顯得特別明亮。林明弘首次見到打光後的成品，形容走進大廳有種陽光灑進、室內空間變成戶外的感覺，「這種藍天，這種色溫、陽光，就是很島嶼生活吧」。

「島嶼生活」集結來自台灣、美國、法國、埃及、韓國的畫家，以豐富繪畫經驗共同完成，林明弘在揭幕晚會上逐一唱名感謝。

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正在美東巡迴、本週將出席紐約現代藝術博物館（MoMA）回顧展的導演蔡明亮，也與長期合作的演員李康生一同現身晚會。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來駐紐約辦事處首度在大廳舉辦沒有防疫限制的活動。旅美中提琴家黃心芸現場演奏，紐約政治、藝文及僑界約100人共襄盛舉，享用鹽酥雞、刈包等台灣小吃，及珍珠奶茶、台灣啤酒、噶瑪蘭威士忌等飲品，從顏色、聲音和滋味沉浸式體驗島嶼台灣。（編輯：韋樞）1111019

駐紐約辦事處大廳牆面創作「島嶼生活」18日揭幕，處長李光章（左）與操刀設計的台灣藝術家林明弘（右）合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年10月19日