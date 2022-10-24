宜蘭五穀廟修復工程上梁 估112年中完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宜蘭五穀廟修復工程於民國111年初開工，目前已完成屋頂、壁體及大木構件等重組復位，工程預計112年中完成，縣府24日舉辦修復工程上梁揭幕典禮，縣長林姿妙（前右3）等人出席。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）「宜蘭五穀廟」前身為「先農社稷神祇壇」至今有210年歷史，縣府於民國105年登錄為歷史建築，啟動新廟興建與舊廟重組修復方案，舊廟修復工程今天舉行上梁典禮，預計明年中完工。

宜蘭縣政府文化局發布新聞稿表示，座落於宜蘭縣宜蘭市神農路二段的「宜蘭五穀廟」，是縣內主祀神農大帝歷史最悠久的廟宇，前身為噶瑪蘭廳首任通判翟淦於清代嘉慶17年（西元1812年）設立的「先農社稷神祇壇」，清代以來即是當地農民重要的信仰中心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府於105年登錄為歷史建築後，為滿足現代化空間使用機能並兼顧文化資產保存，縣府與廟方多次討論後，決定以舊廟坐落原址作為新廟興建空間，並於基地南側重組、修復舊廟，修復工程總經費新台幣2100萬元，其中文化部補助1575萬元，其餘由縣府自籌。

縣府今天舉行修復工程上梁揭幕典禮，縣長林姿妙等人出席，文化局指出，舊廟修復工程於今年初開工，目前已完成屋頂、壁體及大木構件等重組復位，工程預計明年中完成，未來規劃為神農文物館，展示五穀廟歷代保存至今的珍貴文物，期待以神農信仰帶動社會服務與歷史教育。（編輯：陳仁華）1111024