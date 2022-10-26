雲門響應世界芭蕾日 首公開太極導引與武術訓練

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）雲門舞集二度受邀參加「世界芭蕾日」（World Ballet Day），首度公開雲門教師李國維與陳駿巃分別教授的太極導引與內家拳武術，讓全球舞迷感受雲門扎實而且多元的身體語彙。

「世界芭蕾日」由英國皇家芭蕾舞團從2014年發起，每年串連全球知名舞團，透過YouTube與臉書播放，吸引超過百萬舞蹈愛好者上線觀看。

受邀舞團透過鮮少被看見的幕後畫面，包括暖身早課、訓練實況、演出彩排及幕後生活等，讓觀眾一窺舞台下的十年功。有些舞團甚至會特別加碼帶來精選片段演出。

雲門舞集發布新聞稿表示，2022年雲門舞集是台灣唯一獲邀參加「世界芭蕾日」的表演團隊，在37分鐘的影片，可以看見雲門舞者從呼吸，融合武術、太極的訓練，不少看著直播的觀眾表示，「在家邊看邊跟著做，不到5分鐘就已經滿身大汗。」影片至今吸引多國觀眾收看，累積超過萬人欣賞。

今年雲門二度參與世界芭蕾日，將展示約80分鐘的日常基礎訓練，首度公開雲門舞者平常受訓的太極導引與內家拳武術內容。太極導引是一種透過呼吸吐納的引導，運轉氣息的流動，牽引九大關節力量傳遞的運動訓練；內家拳著重於養氣斂勁，藉以訓練舞者深化內勁的身體狀態。

訓練之後，藝術總監鄭宗龍也帶舞者，透過排練美國巡演作品「十三聲」、「毛月亮」與「霞」的精選片段，呈現迥異的舞作面貌與幕後的打磨過程。

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今年主辦單位邀約全球6大洲、60個表演團體響應，也鼓勵不同螢幕前觀眾一起參與，藉由觀眾拍攝的跳舞或扭動的短影片，標籤#worldballetday，一起在線上開心的手舞足蹈，分享給全世界，希望藉由網路的力量，讓舞蹈在這一天成為全世界焦點。

影片將於台灣時間11月2日晚上9時，在雲門舞集官方臉書facebook.com/cloudgate首映播放，其他舞團2022世界芭蕾日影片資訊請上官網www.worldballetday.com。（編輯：張雅淨）1111026