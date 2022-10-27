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音樂的繪本動物樂團11月訪台 民謠風會樂迷

2022/10/27 14:52（10/27 15:01 更新）
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在日本長紅多年的「音樂的繪本：動物樂團」，擅長以活潑生動的繪本形式及好聽音樂，創造親子共享的音樂饗宴，11月即將再度來台演出。（意傑藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月27日
在日本長紅多年的「音樂的繪本：動物樂團」，擅長以活潑生動的繪本形式及好聽音樂，創造親子共享的音樂饗宴，11月即將再度來台演出。（意傑藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月27日
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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）來自日本的「音樂的繪本 動物樂團」音樂家，將自己美美的臉蛋用動物頭套遮起來，透過可愛的形象讓小朋友輕鬆接觸古典樂，深受日台樂迷喜愛，今年11月將重返台灣舉行音樂會。

「音樂的繪本 動物樂團」在日本已長紅多年，每年演出邀約超過百場，一開始是為了保育動物而舉辦的音樂會，這群來自日本東京交響樂團或是日本愛樂的音樂家們頭上戴著動物的面具頭套，身穿燕尾服或是禮服，沒想到演出之後大受歡迎，開始做固定演出。

意傑藝術今天發布新聞稿表示，「音樂的繪本 動物樂團」以活潑生動的繪本形式以及好聽的音樂，創造親子共享同樂的音樂饗宴，從2013年來台巡演開始，累計入場人次超過9萬人，超過80場音樂會；受到COVID-19疫情影響中斷近3年，今年11月即將再度來台。

「音樂的繪本 動物樂團」將帶來兩套演出，11月推出「魯斯提卡納莊園」音樂會，動物音樂家們將穿上歐洲鄉村的傳統服裝，帶來多首民謠、波卡舞曲，讓觀眾不用出國，也能透過音樂，彷彿置身歐洲莊園。

12月則將推出「狐朋引伴耶誕樂」耶誕節特別場，由薩克斯狐四重奏邀請鋼琴兔貝茲以及動作超慢的樹懶先生，攜手帶來多首耶誕歌曲。

「魯斯提卡納莊園」音樂會將於11月25日在台中教育大學寶成演藝廳，11月26日在高雄衛武營音樂廳，11月27日在台北福華文教會館卓越堂演出。

「狐朋引伴耶誕樂」耶誕節特別場12月23日將在台北國家演奏廳，12月24日在台南成功大學成功廳，12月25日在高雄衛武營表演廳演出。（編輯：張雅淨）1111027

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