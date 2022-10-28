「小兒子」動畫化身親子音樂劇 從2D變立體

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耗時一年半籌備，親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA~」即將推出，盼讓孩子透過戲劇學習如何從犯錯中獲得勇氣。（阿甯咕劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）耗時一年半籌備，親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA~」即將推出，導演高天恒要讓習慣觀賞小兒子動畫的觀眾，看見劇場的舞台聲光從2D變立體，父子之間鬥嘴用RAP呈現更加生猛有趣。

由夢田影像執行長蘇麗媚所創立的「阿甯咕劇團」，將「小兒子」動畫轉成兒童舞台劇，希望藝術文化的養分透過更多媒介與平台，可以進入孩子日常的生活之中。

團長蘇麗媚認為，每名孩子都有自己獨特的能力，劇團希望表達的是不要怕孩子犯錯、闖禍，而是要透過犯錯去培養孩子解決問題、收拾的能力，這才是每個孩子成長歷程中最值得經歷的部分。

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高天恒表示，這部戲用大家熟知的冒險故事作為主要架構，但嘗試用主角阿甯咕不合常理的視角，希望帶給觀眾耳目一新、驚奇的感受。高天恒說，能將小兒子從動畫虛擬人物中，透過劇場的語言加上音樂的渲染變成真人版，在動畫的基礎上有了演員精彩的詮釋，讓整齣劇更貼近日常生活，「讓阿甯咕就好像在你我的身邊。」

親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA~」將於10月29及30日推出，地點在北藝中心球劇場。30日場次將推出「萬聖節特別場」，當日劇團將開放觀眾在前台加入劇團會員、填寫問券等，就可以獲得獨特的萬聖節贈品。（編輯：陳政偉）1111028