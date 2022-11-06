「微光暗行」攝影展 台港記者展現新聞自由價值

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由台灣新聞攝影協會主辦、文化總會協辦「台灣新聞攝影大賽」，6日舉行頒獎典禮；「微光暗行」攝影展8日起將在台北文總一樓城南空間NO.1登場，展出144件攝影作品、6部影片作品。（文化總會提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年11月6日

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）台灣新聞攝影協會主辦、文化總會協辦「台灣新聞攝影大賽」，今天舉行頒獎典禮，「鏡週刊」記者翁睿坤拍攝太魯閣號失事現場招魂照片，獲年度最佳新聞照片；香港「端傳媒」記者林振東拍攝一系列中國、香港現況照片，獲年度最佳新聞攝影作品集。

中央社攝影記者在此次競賽中表現優異，包括吳家昇以「黃筱雯拳擊保銅淚灑東奧賽場」獲體育新聞類優選；鄭清元拍攝疫情期間攤販與民眾互動情景，獲得圖文特寫類優選；王騰毅拍攝宜蘭太平山的「雪中山城」，獲得自然環境與科技類優選。

台灣新聞攝影協會理事長鄭超文致詞時表示，「台灣新聞攝影大賽」是一個最開放自由的攝影比賽，可惜今年得獎的香港媒體如「壹傳媒」、「立場新聞」、「眾新聞」陸續被迫停刊，香港記者協會連續多年發表言論自由年報，今年也因「國安法」的關係停止發表，沒想到短短數年間，香港新聞自由這麼快就進入嚴冬，希望台灣持續關注香港同業，提供香港來台同業一些幫助，持續維護新聞自由。

文化總會副會長江春男致詞時表示，30年前還是戒嚴時期，他就經常前去香港，他很羨慕香港的新聞自由，香港的自由蓬勃曾經讓台灣感到非常慚愧，但今天香港的轉變讓人覺得不可思議，「怎麼會變成這樣？」攝影大賽及展覽能為香港新聞界提供平台，並展現台灣的新聞自由，這是台灣新聞界所能做的。

根據文化總會提供新聞稿，台灣新聞攝影大賽從2007年開辦，今年也是第4次與文總攜手合作，比賽參考荷蘭世界新聞攝影大賽（World Press Photo Contest）向台灣及世界徵集年度新聞畫面，今年包括台灣及香港媒體，共徵集了2264件作品。

文總秘書長李厚慶表示，影像紀錄是保存事件的重要媒介，當記憶逐漸淡化時，我們透過攝影畫面重新回到現場，喚起心中記憶，透過得獎作品的展出可以讓民眾清楚看見時代縮影，理解該年代的重要事件，並時刻提醒自己不要遺忘這些重要的人與事。

「微光暗行」台灣新聞攝影大賽得獎作品展，8日至25日在台北文總一樓城南空間NO.1展出。（編輯：屈享平）1111106