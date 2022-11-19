睽違3年 男高音佛瑞茲彩排保留實力晚間開唱

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）睽違3年的花腔男高音胡安．迪亞戈．佛瑞茲，是全球頂尖歌劇院扛鼎人選，今晚將在台北國家音樂廳開唱。這2天與國家交響樂團彩排時保留實力，輕聲哼唱，預備晚間火力全開。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，胡安．迪亞戈．佛瑞茲（Juan Diego Florez）18日清晨抵台，稍作休息後，晚上與NSO國家交響樂團彩排；今晚演出後，將搭乘深夜班機返回維也納準備接下來的演出。快閃不到48小時，他說，「為了心中一直記得的台灣樂迷熱情」。

佛瑞茲1973年生於秘魯首都利馬，他的祖母是一名探戈鋼琴手，而父親則是秘魯知名的民謠歌手，演奏吉他。他小時候沒有聽過任何古典音樂，直到17歲才接受正統的古典音樂訓練。

佛瑞茲後來獲得獎學金到美國費城寇帝斯音樂學院（Curtis Institute）深造，1996年在羅西尼歌劇節首度演出，驚為天人，之後獲得義大利米蘭史卡拉劇院首演機會，他的音域屬於珍稀的花腔男高音，自此走紅於歌劇舞台至今。

2011年，佛瑞茲在家鄉秘魯成立了交響樂團，讓6000多名孩子可以在全國20所學校學習音樂，佛瑞茲不諱言這是受到洛杉磯愛樂指揮杜達美（Gustavo Dudamel）的影響，「他帶我去參觀他參與的委內瑞拉音樂系統教育，這個項目為貧困背景的兒童提供了免費的音樂教育，我覺得秘魯也該這樣做」。

現在佛瑞茲正逢歌唱生涯最巔峰時期，今年跨年要到維也納國家歌劇院演出他拿手的董尼采第歌劇「聯隊之花」，2023年4月則赴史卡拉歌劇院演出董尼采第歌劇「拉美墨的露琪亞」，其他則是歐美滿檔個人獨唱會。

花腔男高音佛瑞茲音樂會11月19日舉行，地點在台北國家音樂廳，由迪亞戈．馬特烏斯（Diego Matheuz）指揮NSO國家交響樂團演出。（編輯：張芷瑄）1111119