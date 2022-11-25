工頭堅帶路紙上壯遊 跟著坂本龍馬去旅行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北25日電）日本傳奇人物坂本龍馬的故事多次被改編成漫畫、小說及影視作品，作家、旅行達人工頭堅歷時10年，完成23趟以「龍馬」為主題的旅行，近期並集結成「工頭堅的龍馬之旅」一書。

工頭堅在書序中寫道，他清楚記得第1次完成9天「龍馬之旅」，最後一天「站在龍馬曾眺望的風景之前，竟有完成了一場革命的感動。許多熱血和理想，在現實生活中遭受挫折的，彷彿也在那趟的旅行中獲得了療癒」。

工頭堅在書序中表示，他在成長過程中陸續從漫畫、小說、影劇作品中累積對坂本龍馬的認識，進而崇拜與喜愛，並將坂本龍馬視為一個「老朋友」般的存在，但直到2009年福山雅治主演的大河劇「龍馬傳」上映之前，他才進行首次較完整的「龍馬之旅」。

坂本龍馬是日本19世紀最重要的政治家之一，他提出「日本國」概念，並促成互為仇敵的陣營合作，和平推翻德川幕府幾百年統治，可惜31歲時就在京都遇刺身亡，留下傳奇性的一生。

工頭堅表示，「龍馬之旅」之所以成為他的旅行主題，或許是對一種熱血青春改革之嚮往，或者夢想航向世界的豪情，而以史為行也有個好處，「為了釐清行程中某些景點與人物的關係，以及書寫的順序，必須重複且多方面去查閱各種記載或史料，做交叉比對，無意中增加了許多閱讀的樂趣」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「工頭堅的龍馬之旅」一書貫穿坂本龍馬的一生及行跡，全書分序章、少年歲月、激動的幕末、海援翔天、時代的門扉、尾韻等6個單元，以歷史事實為基礎，參酌戲劇情節的軌跡，探尋坂本龍馬從少年時期、籌備海上事業、後代落腳的北海道與京都武士的生活起居。

工頭堅本名吳建誼，是網路知名「部落客」，長期投入網路與旅遊產業，曾規劃與執行各國走讀行程，兼職外景節目主持人，今年以「出發吧！鐵三角」節目入圍第57屆金鐘獎生活風格節目主持人獎，著有「時代的風：四段人生與半個世界」等書。（編輯：張芷瑄）1111125